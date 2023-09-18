Чому Україна проти польських продуктів

Уряд України готує заборону на імпорт польських фруктів та овочів. Це рішення – відповідь на ембарго Польщі на українське зерно.

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Раніше Європейська комісія дозволила імпорт пшениці, кукурудзи, соняшника та ріпаку з України. Польща різко відреагувала на цю заяву і ввела ембарго у себе в країні. Замміністра Тарас Качка висловив своє обурення цими діями, повідомляє 24 Канал.

Заборону, попри рішення ЄС також продовжили Угорщина і Словаччина. Болгарія та Румунія, своєю чергою, дозволили імпорт українського зерна.

Тарас Качка Заступник міністра економіки, торговий представник України Ці свавільні заборони – це смішно. Думаю, Угорщина тут робить політичну заяву про те, що вона хоче заблокувати торгівлю з Україною, а також повністю ігнорувати Брюссель. І тому я вважаю, що це дуже зухвалий рух проти нас обох з боку Будапешта.

Качка повідомив, що Україна буде жалітися СОТ на дії Угорщини, Польщі та Словаччини. Заступник міністра уточнив, що дії цих країн є незаконними.

Я думаю, весь світ повинен бачити, як країни-члени ЄС ставляться до торгових партнерів і самого ЄС, тому що це може вплинути на інші країни.

– наголосив Качка

Словаччина продовжила свої обмеження, Польща додала до списку борошно та різноманітні корми, Угорщина повністю оновила заборони і ввела ембарго, зокрема на українське м'ясо.

Проте, як каже Качка не всі з цих нововведень загрожують українському бюджету. Наприклад, м'ясо в Угорщину імпортується у невеликих об'ємах.