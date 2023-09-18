Хто може отримати більшу пенсію

Громадяни, що проживають на території гірської місцевості, мають право на додаткові виплати. Для цього необхідно оформити спеціальне посвідчення.

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Щоб отримати цей документ, необхідно звернутися у ПФУ із відповідною заявою. Посвідчення надається особі протягом наступних 30 днів.

Зауважте! Для отримання посвідчення, необхідно надати документ, що засвідчує вашу реєстрацію у населеному пункті, який відноситься до "гірських".

До прикладу, на Закарпатті більш ніж 190 населених пунктів відносяться до "гірських". Дізнатися чи діють такі умови у вашому регіоні, можна через ПФУ.

ВПО також можуть отримати цю надбавку. Щоб довести своє місцепроживання на території, "переселенець" має отримати статус жителя вказаного населеного пункту. Таке посвідчення надається у місцевому ЦНАПі або через муніципальну владу.