Надбавки для українських пенсіонерів

Щоб збільшити розмір своєї пенсії, українські пенсіонери можуть оформити собі надбавки. Деякі доплати нараховуються автоматично, проте більшість із них будуть дійсними лише після вашого особистого звернення.

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Які надбавки можна додати до пенсії:

Вікова

Ця доплата нарахується автоматично, коли особа досягає визначеного віку. Розмір цієї надбавки:

пенсіонери від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Сума надбавки також автоматично змінюється, в місяць, коли у пенсіонера день народження.

За дітей

Якщо пенсіонер утримує дитину до 18 років, він може отримати надбавку – 150 гривень.

Для того, щоб оформити цю виплату, вам потрібно звернутися у ПФУ та подати документи, що засвідчують перебування неповнолітнього на вашому утриманні..

За донорство

Сума цієї виплати – 10% від прожиткового мінімуму., зараз це – 258,90 гривень

Для отримання такої надбавки, потрібно мати статус почесного донора.

Зауважте! Статус почесного донора надається громадянам, які пожертвували 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

За додатковий стаж

Розмір цієї доплати розраховується індивідуально, за формулою: 1% від пенсії за кожний повний рік понаднормового трудового стажу.

Зверніть увагу! На надбавку за стаж прямо впливає не мінімальний розмір пенсії, а визначений прожитковий мінімум.