Прибавки для украинских пенсионеров

Чтобы увеличить размер пенсии, украинские пенсионеры могут оформить себе надбавки. Некоторые доплаты начисляются автоматически, однако большинство из них будут действительны только после вашего личного обращения.

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Какие прибавки можно добавить к пенсии:

Возрастная

Эта доплата начисляется автоматически, когда лицо достигает определенного возраста. Размер этой надбавки:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Сумма надбавки также автоматически меняется в месяц, когда у пенсионера день рождения.

За детей

Если пенсионер содержит ребенка до 18 лет, он может получить прибавку – 150 гривен.

Для того чтобы оформить эту выплату, вам нужно обратиться в ПФУ и подать документы, удостоверяющие пребывание несовершеннолетнего на вашем содержании.

За донорство

Сумма этой выплаты – 10% от прожиточного минимума. Сейчас это – 258,90 гривен.

Для получения такой надбавки нужно иметь статус почетного донора.

Заметьте! Статус почетного донора предоставляется гражданам, пожертвовавшим 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

За дополнительный стаж

Размер этой доплаты рассчитывается индивидуально по формуле: 1% от пенсии за каждый полный год сверхурочного трудового стажа.

Обратите внимание! На прибавку за стаж напрямую влияет не минимальный размер пенсии, а определенный прожиточный минимум.