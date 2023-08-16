Кому предоставляется пенсия по инвалидности

Согласно действующему законодательству, инвалидность назначается из-за заболевания или приобретенных увечий. Пенсионные выплаты предоставляются в случае, когда человек частично или полностью утратил трудоспособность.

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Группа инвалидности определяется в соответствии со степенью утраты трудоспособности. Экспертизу проводят органы медико-социальной экспертизы.

Обратите внимание! Пенсия по инвалидности без учета в какой момент наступила инвалидность: в период работы или после прекращения деятельности.

Чтобы вам начислили пенсию со дня инвалидности, необходимо подать документы в течение 3 месяцев после получения увечья.

Для назначения выплат необходимо иметь страховой стаж. Начисления в зависимости от возраста для I группы производятся так:

до 25 лет – 1 год;

от 26 до 28 лет включительно – 2 года;

от 29 до 31 года включительно – 3 года;

от 32 до 34 лет включительно – 4 года;

от 35 до 37 лет включительно – 5 лет;

от 38 до 40 лет включительно – 6 лет;

от 41 до 43 лет включительно – 7 лет;

от 44 до 48 лет включительно – 8 лет;

от 49 до 53 лет включительно – 9 лет;

от 54 до 59 лет включительно – 10 лет.

Заметьте! I и II группы для получения пенсии должны получить начисление страхового стажа от 1 до 10 лет.

Для назначения выплат ІІ и ІІІ группы необходимо иметь от 1 до 14 лет стажа. Его начисление происходит следующим образом:

до 23 лет – 1 год;

от 24 до 26 лет включительно – 2 года;

от 27 до 28 лет включительно – 3 года;

от 29 до 31 года включительно – 4 года;

от 32 до 33 лет включительно – 5 лет;

от 34 до 35 лет включительно – 6 лет;

от 36 до 37 лет включительно – 7 лет;

от 38 до 39 лет включительно – 8 лет;

от 40 до 42 лет включительно – 9 лет;

от 43 до 45 лет включительно – 10 лет;

от 46 до 48 лет включительно – 11 лет;

от 49 до 51 лет включительно – 12 лет;

от 52 до 55 лет включительно – 13 лет;

от 56 до 59 лет включительно – 14 лет.

Обратите внимание! Независимо от группы на пенсию по инвалидности имеют право лица, имеющие 15 лет страхового стажа.

Размер пенсии по инвалидности в Украине сейчас

В зависимости от группы пенсия по инвалидности назначается в следующих размерах:

I группа – 100% пенсии по возрасту;

ІІ группа – 90%;

ІІІ группа – 50%.

Важно! В случае, если у инвалида нет достаточного количества страхового стажа, он может обратиться в управление труда и социальной защиты населения, чтобы получить помощь.

Некоторым лицам назначается повторная медицинская экспертиза. То есть, гражданин должен подтвердить свою группу через определенный период. Если классификация увечья меняется, новый размер выплат начисляется с 1 числа следующего месяца.

Заметьте! Если лицо не появляется в органы медико-социальной экспертизы в назначенное время, его выплаты приостанавливаются.