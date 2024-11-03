Изменится ли стоимость на топливо в ноябре

В разговоре с 24 Каналом энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал, что топливо в ноябре может изменить стоимость, однако речь идет только о сжиженном нефтяном газе. В то же время ситуация с бензином и дизельным топливом другая. На сегодня у трейдеров есть немалый запас.

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В то же время тот рост цены на топливо, который наблюдается в Европе, не станет причиной изменений цен на украинских заправках.

Геннадий Рябцев Научная степень/должность Дело в том, что сейчас никто из трейдеров не хочет привлекать к себе внимание правительственных структур. У них есть возможности сохранить цену как на бензин, так и на дизельное топливо на нынешнем уровне. Об этом свидетельствуют те акции, которые автомобилисты имели в крупных сетях.

По сжиженному газу, то для этого вида топлива есть определенный потенциал для роста, и он будет определяться объемами предложения этого ресурса на рынке.

Сейчас его не хватает потому, что с автомобилистами конкурируют владельцы котлов на сжиженном газе. В большом количестве эти котлы используют в Польше и государствах Балтии. Поскольку оттуда идет основной ресурс сжиженного нефтяного газа в Украину, то чем ниже будет температура воздуха в этих странах в ноябре, тем меньше достанется украинским автомобилям и тем выше будет цена для них,

– добавляет Рябцев.

По информации Консалтинговой группы А-95, средняя стоимость за литр топлива в Украине, по состоянию на 31 октября, составляет:

бензин А-95 – 55,71 гривны за литр,

– 55,71 гривны за литр, бензин А-92 – 53,26 гривны за литр,

– 53,26 гривны за литр, дизельное топливо – 51,94 гривны за литр,

– 51,94 гривны за литр, газ автомобильный – 34,85 гривны за литр.

Курс приближается к отметке в 42 гривны

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что в последний месяц осени, а именно в ноябре, будет продолжаться сопротивление инфляции на рынке валют. Речь идет о том, что регулятор, скорее всего, оставит на рынке свое влияние, и поэтому резких скачков курсов не стоит ожидать.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Стоит сказать, что в течение ноября одним из главных факторов, от которого может зависеть валютный рынок, станет объем макрофинансовой помощи. Напомню, что по состоянию на начало октября Украина суммарно получила 69% (то есть более 20 миллиардов долларов) от запланированных на текущий год 37 миллиардов долларов. Именно поэтому наступит время "наверстать", чтобы не возникло дополнительных сложностей с покрытием расходов бюджета.

Поэтому в течение ноября изменения по валютам могут составлять:

на межбанке – 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 45,3 – 47,3 гривны за евро,

– 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 45,3 – 47,3 гривны за евро, на наличном рынке – 41,3 – 42 гривны за доллар и 45,5 – 47,8 гривны за евро.

Заметьте! Вероятнее всего, что колебания доллара будут происходить в значительно более узком промежутке: 41,5 – 41,9 гривны с частыми изменениями векторов в сторону роста и в сторону снижения.

По словам Лесового, на конец месяца рынок ожидает, что доллар может вплотную приблизиться к 42 гривне. И поэтому в ноябре где-то на 75 – 80% будет окончательно сформирован курс на конец года.

Ситуация с депозитами

Для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев заметил, что налоговые изменения в Украине повлияли и на депозиты, ведь прибыль с них облагается 18% НДФЛ и военным сбором, который вырос до 5%. Таким образом, от обещанной прибыли по вкладам в ноябре придется отдать 23%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Мы склонны считать, что на следующей неделе (с 28 октября по 3 ноября – 24 Канал) 2 имеющихся тренда – размещения средств на ультракоротких вкладах (от 3 месяцев до 6 месяцев), а также избрание долговременных депозитов продолжительностью более 1 года – могут постепенно выйти на свой годовой пик.

По словам банкира, часть граждан, которая в начале лета планировала воспользоваться выгодными предложениями и разместить средства на срок от 1 года до 2,5 лет, получив наибольшую прибыль, может перейти в сегмент ультракоротких вкладов. Там прибыль в 1,5 раза меньше, но он позволяет по крайней мере не потерять "стоимость" сбережений.

В то же время популярность длительных вкладов обусловлена высокой прибылью, а именно – средний показатель 13% годовых, а максимальный – до 15%. При этом чистая прибыль уже с учетом инфляции и налогообложения потенциально может составить до 2 – 3%, то есть долговременные вклады гарантируют не только сохранение сбережений от обесценивания, но и возможность получить пассивный профит.

Для депозитного "пика" будет характерно сезонное усиление конкуренции между финучреждениями. При открытии вклада прежде всего – это возможность получить дополнительные "бонусы" (до 1% к предложенным процентам доходности). "Борьба" за клиента может продолжаться достаточно длительное время: по нашему прогнозу, вплоть до Нового года. Так что, у граждан будет достаточно времени выбрать не только банк, но и тот или иной депозит, что будет выгодным и одновременно надежным,

– говорит Замотаев.

Обратите внимание! Несмотря на визуальное спокойствие ставок, в сегменте депозитов будет продолжаться развитие прямо противоположных направлений: ультракоротких и долговременных вкладов.

Во сколько будут обходиться продукты

В комментарии 24 Каналу аналитик Максим Гопка рассказал, что овощи и молочные продукты в Украине существенно выросли в цене. А мясо начнет дорожать ближе к концу этого года.

Цены на овощи

Несмотря на сезонное ожидание увеличения предложения, овощи в Украине подорожали. На общую урожайность повлияла сильная летняя жара, которая и не дает ценам существенно снизиться.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Также увеличивается стоимость горючего, которая влияет и на сбор продукции, логистику и дальнейшее хранение.

Молочные продукты

За последние полгода цены на молочное сырье существенно увеличились. Соответственно это повлияло на стоимость молочных продуктов.

По данным мониторинга УКАБ, закупочные средневзвешенные цены трех сортов на молоко сырье составляет 22,20 гривны с НДС. С начала года цена выросла на 26%. На рынке в формировании цены наблюдается зависимости от внутренних надоев. Рост закупочных цен продолжается из-за активного спроса на сырье и уменьшение поголовья животных,

– пояснил Гопка.

Цен на мясо

По словам Максима Гопки, закупочные цены на свиней за последний месяц снизились. В то же время до конца года стоимость может вырасти.

Стоимость кормов растет, что и влияет на дальнейшее ценообразование. Рост возможен от 5 до 10%. На ценовую ситуацию повлияло сезонное колебание спроса и предложения. Потребительская активность несколько снижается с сезонной переориентацией на альтернативные виды белка,

– добавляет аналитик.

Цены в супермаркетах на свинину за последний месяц: