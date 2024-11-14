Какие выплаты имеют сейчас пенсионеры

Средняя пенсия в Украине, по состоянию на 1 октября 2024 года достигла 5 852 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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При этом, больше всего лиц имеют пенсию менее 3 тысяч гривен – 25,79% граждан от общего количества.

Для других пенсионеров пенсионные выплаты следующие:

пенсию от 3 001 до 4 000 гривен имеет 17,35% пенсионеров;

от имеет 17,35% пенсионеров; от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;

– 18,59%; от 5 001 до 10 000 гривен – 25,57%;

– 25,57%; свыше 10 000 гривен – 12,70%.

Где самые высокие пенсии в Украине

Самые большие пенсии сейчас получают киевляне. В среднем пенсионеры в столице имеют выплату – 7 971 гривны. Также высокие пенсии в:

Ровенской области – пенсионеры в среднем имеют выплату 7 277 гривны;

– пенсионеры в среднем имеют выплату 7 277 гривны; Донецкой области – 7 159 гривны;

– 7 159 гривны; Луганской области – 6 716 гривен;

– 6 716 гривен; Днепропетровской области – 6 435 гривен;

области – 6 435 гривен; Киевской области – 6 084 гривен.

Обратите внимание! Самые маленькие пенсии имеют тернополяне, в среднем – 4 461 гривны.