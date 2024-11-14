Какие выплаты имеют сейчас пенсионеры
Средняя пенсия в Украине, по состоянию на 1 октября 2024 года достигла 5 852 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Читайте также Выборы в США, отключения и война: что повлияло на падение спроса на рынке недвижимости Украины
При этом, больше всего лиц имеют пенсию менее 3 тысяч гривен – 25,79% граждан от общего количества.
Для других пенсионеров пенсионные выплаты следующие:
- пенсию от 3 001 до 4 000 гривен имеет 17,35% пенсионеров;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,57%;
- свыше 10 000 гривен – 12,70%.
Где самые высокие пенсии в Украине
Самые большие пенсии сейчас получают киевляне. В среднем пенсионеры в столице имеют выплату – 7 971 гривны. Также высокие пенсии в:
- Ровенской области – пенсионеры в среднем имеют выплату 7 277 гривны;
- Донецкой области – 7 159 гривны;
- Луганской области – 6 716 гривен;
- Днепропетровской области – 6 435 гривен;
- Киевской области – 6 084 гривен.
Обратите внимание! Самые маленькие пенсии имеют тернополяне, в среднем – 4 461 гривны.