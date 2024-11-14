Які виплати мають зараз пенсіонери
Середня пенсія в Україні, станом на 1 жовтня 2024 року сягнула 5 852 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
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При цьому, найбільше осіб мають пенсію менш як 3 тисячі гривень – 25,79% громадян від загальної кількості.
Для інших пенсіонерів пенсійні виплати такі:
- пенсію від 3 001 до 4 000 гривень має 17,35% пенсіонерів;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 25,57%;
- понад 10 000 гривень – 12,70%.
Де найвищі пенсії в Україні
Найбільші пенсії зараз отримують кияни. В середньому пенсіонери в столиці мають виплату – 7 971 гривні. Також високі пенсії у:
- Рівненській області – пенсіонери в середньому мають виплату 7 277 гривні;
- Донецькій області – 7 159 гривні;
- Луганській області – 6 716 гривень;
- Дніпропетровській області – 6 435 гривень;
- Київській області – 6 084 гривень.
Зверніть увагу! Найменші пенсії мають тернополяни, в середньому – 4 461 гривні.