Які виплати мають зараз пенсіонери

Середня пенсія в Україні, станом на 1 жовтня 2024 року сягнула 5 852 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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При цьому, найбільше осіб мають пенсію менш як 3 тисячі гривень – 25,79% громадян від загальної кількості.

Для інших пенсіонерів пенсійні виплати такі:

пенсію від 3 001 до 4 000 гривень має 17,35% пенсіонерів;

від має 17,35% пенсіонерів; від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;

– 18,59%; від 5 001 до 10 000 гривень – 25,57%;

– 25,57%; понад 10 000 гривень – 12,70%.

Де найвищі пенсії в Україні

Найбільші пенсії зараз отримують кияни. В середньому пенсіонери в столиці мають виплату – 7 971 гривні. Також високі пенсії у:

Рівненській області – пенсіонери в середньому мають виплату 7 277 гривні;

– пенсіонери в середньому мають виплату 7 277 гривні; Донецькій області – 7 159 гривні;

– 7 159 гривні; Луганській області – 6 716 гривень;

– 6 716 гривень; Дніпропетровській області – 6 435 гривень;

області – 6 435 гривень; Київській області – 6 084 гривень.

Зверніть увагу! Найменші пенсії мають тернополяни, в середньому – 4 461 гривні.