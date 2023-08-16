Кому надається пенсія по інвалідності

Згідно із чинним законодавством, інвалідність призначається через захворювання або набуті каліцтва. Пенсійні виплати надаються у випадку, коли людина частково або повністю втратила працездатність.

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Група інвалідності визначається відповідно до ступеня втрати працездатності. Експертизу проводять органи медико-соціальної експертизи.

Аби вам нарахували пенсію з дня інвалідності, необхідно подати документи протягом 3 місяців після отримання каліцтва.

Для призначення виплат, необхідно мати страховий стаж. Нарахування в залежності від віку для І групи відбуваються так:

  • до 25 років – 1 рік;
  • від 26 до 28 років включно – 2 роки;
  • від 29 до 31 року включно – 3 роки;
  • від 32 до 34 років включно – 4 роки;
  • від 35 до 37 років включно – 5 років;
  • від 38 до 40 років включно – 6 років;
  • від 41 до 43 років включно – 7 років;
  • від 44 до 48 років включно – 8 років;
  • від 49 до 53 років включно – 9 років;
  • від 54 до 59 років включно – 10 років.

Для призначення виплат ІІ та ІІІ групи потрібно мати від 1 до 14 років стажу. Його нарахування відбувається так:

  • до 23 років – 1 рік;
  • від 24 до 26 років включно – 2 роки;
  • від 27 до 28 років включно – 3 роки;
  • від 29 до 31 року включно – 4 роки;
  • від 32 до 33 років включно – 5 роки;
  • від 34 до 35 років включно – 6 років;
  • від 36 до 37 років включно – 7 років;
  • від 38 до 39 років включно – 8 років;
  • від 40 до 42 років включно – 9 років;
  • від 43 до 45 років включно – 10 років;
  • від 46 до 48 років включно – 11 років;
  • від 49 до 51 років включно – 12 років;
  • від 52 до 55 років включно – 13 років;
  • від 56 до 59 років включно – 14 років.

Розмір пенсії по інвалідності в Україні зараз

Залежно від групи пенсія по інвалідності призначається в таких розмірах:

  • І група – 100 % пенсії за віком;
  • ІІ група – 90 %;
  • ІІІ група – 50 %.

Деяким особам призначається повторна медична експертиза. Тобто громадянин має підтвердити свою групу через певний період. Якщо класифікація каліцтва змінюється, новий розмір виплат нараховується з 1 числа наступного місяця.