За даними Пенсійного фонду України, пенсія призначається незалежно від того, коли настала інвалідність. Тобто це може бути й під час роботи, й до влаштування на роботу, чи, до прикладу, після припинення роботи.

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Нагадуємо, що пенсію в Україні у 2023 році найімовірніше не підіймуть. Мінімальна пенсія за віком зараз становить прожитковий мінімум, тобто 2 093 гривні. Максимальна ж – 20 930 гривень.

Яка пенсія в осіб з інвалідності у 2023 році

I група інвалідності – страховий стаж повинен становити від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, мають 100% розміру пенсії за віком.

– страховий стаж повинен становити від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, мають 100% розміру пенсії за віком. II група інвалідності – стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком.

– стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком. II група інвалідності – страховий стаж від 1 до 14 років, а розмір – 50% пенсії за віком.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 16 лютого 2022 року, загальний розмір пенсії з усіма надбавка не може бути нижчим:

2 300 гривень — в осіб з інвалідністю I групи;

2 100 гривень — в осіб з інвалідністю II – III групи, які не працюють.

Зверніть увагу, що точна сума пенсії з інвалідності залежить від того, який у вас стаж та група. Кожна пенсія вираховується індивідуально.

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Які документи потрібні для призначення пенсії

Насамперед вам потрібно звернутися в Пенсійний фонд та подати усі необхідні документи. Це можна зробити як офлайн, так і онлайн на сайті.

Напишіть заяву на призначення пенсії;

При собі майте паспорт, якщо це діти – то свідоцтво про народження.

Ті, хто мають ID-паспорт, повинні додатково принести ще довідку про реєстрацію з місця проживання.

Обов'язково потрібно картка платника податків.

Також, трудова книжка, або документ, який підтверджує роки стажу.

Відомість про заробітну плату.

Довідка з МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія), посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або інший документ, який підтверджує статус.

Фотографія (як на паспорт) для того, щоб оформили пенсійне посвідчення.

Індексація у березні

Цьогоріч з 1 березня українським пенсіонерам проведуть індексацію виплат – на 20%. Тобто додатково вони зможуть отримати від 200 до 500 – 600 гривень.

Індексація відбудеться для громадян, які отримують пенсію за віком, мінімальну пенсію, особи з інвалідністю, пенсіонери-ліквідатори аварій на ЧАЕС.

Водночас не отримають підвищення військові пенсіонери, ті, хто отримує наукову пенсію й пенсіонери-держслужбовці.