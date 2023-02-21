За даними Пенсійного фонду України, пенсія призначається незалежно від того, коли настала інвалідність. Тобто це може бути й під час роботи, й до влаштування на роботу, чи, до прикладу, після припинення роботи.
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Яка пенсія в осіб з інвалідності у 2023 році
- I група інвалідності – страховий стаж повинен становити від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, мають 100% розміру пенсії за віком.
- II група інвалідності – стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком.
- II група інвалідності – страховий стаж від 1 до 14 років, а розмір – 50% пенсії за віком.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 16 лютого 2022 року, загальний розмір пенсії з усіма надбавка не може бути нижчим:
- 2 300 гривень — в осіб з інвалідністю I групи;
- 2 100 гривень — в осіб з інвалідністю II – III групи, які не працюють.
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Які документи потрібні для призначення пенсії
Насамперед вам потрібно звернутися в Пенсійний фонд та подати усі необхідні документи. Це можна зробити як офлайн, так і онлайн на сайті.
- Напишіть заяву на призначення пенсії;
- При собі майте паспорт, якщо це діти – то свідоцтво про народження.
- Ті, хто мають ID-паспорт, повинні додатково принести ще довідку про реєстрацію з місця проживання.
- Обов'язково потрібно картка платника податків.
- Також, трудова книжка, або документ, який підтверджує роки стажу.
- Відомість про заробітну плату.
- Довідка з МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія), посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або інший документ, який підтверджує статус.
- Фотографія (як на паспорт) для того, щоб оформили пенсійне посвідчення.
Індексація у березні
Цьогоріч з 1 березня українським пенсіонерам проведуть індексацію виплат – на 20%. Тобто додатково вони зможуть отримати від 200 до 500 – 600 гривень.
Водночас не отримають підвищення військові пенсіонери, ті, хто отримує наукову пенсію й пенсіонери-держслужбовці.