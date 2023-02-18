Виплати за віком збережуться
- Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату у 500 гривень.
- Для пенсіонерів віком 75 – 80 років доплата складатиме до 400 гривень на місяць.
- Для пенсіонерів 70 – 75 років така доплата складає до 300 гривень.
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Прем'єр додав, що під індексацію підпадатимуть усі категорії пенсіонерів, що визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Розмір індексації складе 20%.
За дорученням Президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою,
– зазначив прем'єр-міністр
Він додав, індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.
В кого збільшаться пенсії
В березні пенсію проіндексують для найбільш вразливих верств населення:
- за віком;
- інвалідністю;
- втратою годувальника;
- за вислугу років;
- страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Інші виплати, які стосуються держслужбовців, науковців, військовослужбовців тощо, проіндексують уже після закінчення воєнного стану, каже заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.