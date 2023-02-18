Выплаты по возрасту сохранятся
- Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 гривен.
- Для пенсионеров в возрасте 75-80 лет доплата будет составлять до 400 гривен в месяц.
- Для пенсионеров 70-75 лет такая доплата составляет до 300 гривен.
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Премьер добавил, что под индексацию будут подпадать все категории пенсионеров, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Размер индексации составит 20%.
По поручению Президента Украины мы производим индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной,
– отметил премьер-министр
Он добавил, индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев.
К кому увеличатся пенсии
В марте пенсию проиндексируют для наиболее уязвимых слоев населения:
- по возрасту;
- инвалидностью;
- потерей кормильца;
- за выслугу лет;
- страховые выплаты чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС
Другие выплаты, касающиеся госслужащих, ученых, военнослужащих и т.п., проиндексируют уже после окончания военного положения, говорит заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.