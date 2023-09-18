О жалобе Киева к Всемирной торговой организации стало известно 18 сентября. В тот же день польские СМИ начали писать, что Варшава, Будапешт и Братислава прекращают участие в механизме обсуждения импорта украинского зерна.
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Чем мотивировано такое решение
Одно из информационных агентств Польши объяснило со ссылкой на собственные источники решения трех стран тем, что Киев может использовать информацию, предоставленную в рамках Координационной платформы, против Польши, Венгрии и Словакии в процессе ВТО.
В связи с заявлениями Украины о возбуждении дел против Польши, Венгрии и Словакии во Всемирной торговой организации, эти три страны ЕС не будут участвовать в работе платформы в Брюсселе по вопросу украинского зерна,
– говорится в материале RAP.
Контекст
- Следует сказать, что 15 сентября Еврокомиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.
- В то же время наше государство заявило о готовности принять меры по ограничению импорта со своей стороны.
- Однако в Варшаве, Будапеште и Братиславе решили ввести односторонние ограничения. К тому же, в Польше констатировали, что вводят соответствующие ограничения на бессрочный срок.