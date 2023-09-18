О жалобе Киева к Всемирной торговой организации стало известно 18 сентября. В тот же день польские СМИ начали писать, что Варшава, Будапешт и Братислава прекращают участие в механизме обсуждения импорта украинского зерна.

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Чем мотивировано такое решение

Одно из информационных агентств Польши объяснило со ссылкой на собственные источники решения трех стран тем, что Киев может использовать информацию, предоставленную в рамках Координационной платформы, против Польши, Венгрии и Словакии в процессе ВТО.

В связи с заявлениями Украины о возбуждении дел против Польши, Венгрии и Словакии во Всемирной торговой организации, эти три страны ЕС не будут участвовать в работе платформы в Брюсселе по вопросу украинского зерна,

– говорится в материале RAP.

Обратите внимание! Координационная платформа была создана весной 2023 года после введения несколькими государствами Евросоюза односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции. В работе участвовали представители таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Болгария, конечно, Украины, а также делегаты от Европейской комиссии.

Контекст