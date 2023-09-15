Корреспондентка 24 Канала София Назаренко в Брюсселе пообщалась с министром по евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной. Она отметила, что это четкое нарушение европейского законодательства.

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Односторонний запрет – незаконный

По словам министра, торговая политика – исключительно компетенция Еврокомиссии и условие членства в ЕС. Следовательно, односторонний запрет экспорта украинского зерна будет считаться незаконным. Ольга Стефанишина подчеркнула, что из-за таких действий Еврокомиссия может подать иск в суд против государства-члена ЕС.

Односторонние ограничения это четкое нарушение европейского законодательства и, собственно, и именно Европейская комиссия может начать расследование и подать иск в Суд Евросоюза в Люксембурге,

– сказала Стефанишина.

По ее словам, этот судебный процесс будет происходить гораздо быстрее, чем украинский иск против ВТО. Ольга Стефанишина отметила, что это не первые напряжения, связанные с торговлей между Украиной и Польшей. Однако сейчас Украина рассматривает все возможные инструменты, в том числе обращение в ВТО.

Сегодня у них очень важный политический сентимент и вообще связаны с выживанием нашего государства нашей экономики. Поэтому, конечно, мы рассматриваем все возможные механизмы, в том числе арбитражные по защите своих интересов и восстановлению своих торговых прав,

– добавила она.

В то же время, она отметила, что пограничные с Украиной государства должны обеспечить усиленный мониторинг, а также контроль экспорта продукции из нашего государства. Киев готовит соответствующий план контроля.

"На сегодняшний день уже есть договоренности с некоторыми странами ЕС, например, с Румынией и Болгарией о расширении экспортного потенциала и нейтрализации рисков связанных с нагрузкой из-за последствий войны", – отметила министерша.

Украина будет цивилизованно отвечать

Это подчеркнул Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Он отметил, что разговаривал с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Глава государства искренне поблагодарил за соблюдение слова и правила свободного рынка. По его словам, это пример подлинного единства и доверия между Украиной и ЕС.

Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются,

– подчеркнул президент.

По словам Владимира Зеленского, важно, чтобы единство Европы работало на двустороннем уровне. Чтобы Украину во время войны поддерживали соседи. Глава государства добавил, что если они будут нарушать своими решениями право ЕС, Украина "будет цивилизованно соответствовать".

Он также провел длительное совещание с чиновниками и Офисом Президента по дальнейшей тактике защиты договоров и свободной торговли в ЕС.

Помогая друг другу и защищая нашу общую свободу в Европе, в том числе экономическую свободу, мы укрепляем всех в Европе. И особенно это важно сейчас, в условиях такой геноцидной агрессии, которую развязала Россия,

– подчеркнул глава государства.

Обратим внимание, что по состоянию на 21:00 15 сентября продлили запрет на экспорт украинского зерна сразу три страны. Речь идет не только о Польше, но и о Венгрии и Словакии.