В частности, глава государства рассказал о заседании Ставки, сообщает 24 канал. Главной темой был фронт.

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Зеленский говорил с президентом Еврокомиссии

Президент рассказал, что провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Ограничительные меры против нашего аграрного экспорта со стороны Евросоюза отменены. Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало на двустороннем уровне – с соседями. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали,

– отметил глава государства.

Он добавил, что Европа выигрывает всегда, когда договоры работают, а обещания выполняются.

"Ну, а если решения соседей будут не соседскими, Украина будет цивилизованно отвечать", – подчеркнул украинский лидер.

Также он провел и длительное совещание с чиновниками, Офисом Президента по дальнейшей тактике защиты договоров и свободной торговли в ЕС.

"Помогая друг другу и защищая нашу общую свободу в Европе, в том числе экономическую свободу, мы укрепляем всех в Европе. И особенно это важно сейчас, в условиях такой геноцидной агрессии, которую развязала Россия", – подчеркнул Зеленский.

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Президент рассказал о ситуации на фронте

Зеленский сегодня провел новое заседание Ставки. Первое и главное, о чем говорили, – фронт:

Главком Валерий Залужный и командующие подготовили доклады по ситуации на основных направлениях,

руководитель ГУР Кирилл Буданов зачитал отдельный доклад,

министр стратегпрома Александр Камышин содержательно доложил о производстве оружия и снарядов в Украине.

Каждую неделю фиксируем прогресс государства в собственном оборонном производстве. Есть весомый и очень нужный Украине результат на Бахмутском направлении – наши воины освободили Андреевку. 3-я штурмовая, все привлеченные силы, штаб, командующий – генерал Сырский. Ребята, всем вам спасибо!

– подчеркнул президент.

Он добавил, что активные действия сил обороны продолжаются и в районах Клещеевки, Курдюмовки.

"36-я отдельная бригада морпехов очень мощно действует в районе Опытного и Водяного. Спасибо вам, ребята! Район Вербового – наши несгибаемые воины, спасибо! Район Новопрокоповки – молодцы! Горжусь всеми приближающими нашу победу воинами!" – заявил украинский лидер.

Сегодня, в канун Дня спасителя, президент:

поздравил коллектив ГСЧС Украины и поблагодарил за смелую и самоотверженную работу,

принял участие в награждении лауреатов Всеукраинской акции "Герой – спасатель года".

"И это событие – гораздо больше, чем одно из официальных мероприятий. Наша благодарность для работников и работниц ГСЧС. Каждое государственное и ведомственное отличие для спасателей – это отражение того, что жизнь людей защищаются", – отметил глава государства.

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В Украине будут бороться с коррупцией

Президент провел встречу с Каримом Ханом, прокурором Международного уголовного суда. Во время нее говорили о приближении справедливости для Украины и всех людей, пострадавших от российских преступлений войны.

Ответственность должна быть четкой, конкретной, вполне справедливой – именно такой, как выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина. То, чего российский диктатор реально испугался. И теперь он старается не выезжать за пределы России, потому что сила права – она есть и весома. И мир имеет все возможности, чтобы право таки преодолело агрессию бандитской силы,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что также идет подготовка к важным международным мероприятиям, которые запланированы на вторую половину сентября.

"Сегодня провел несколько длительных совещаний по этому поводу. Делаем все, чтобы для Украины были весомые результаты – и в новых оборонных пакетах от партнеров, и в решениях международных институций. Работаем и для усиления институтов Украины, для возможности нашего государства окончательно уничтожить олигархически-коррупционные влияния", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, это влияние, которыми, в частности, Россия так долго пользовалась, чтобы ослаблять Украину, чтобы постоянно "подъедать" суверенитет нашего государства.

"Сегодня провел широкое и содержательное совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов, Верховной Рады Украины, правительства, Офиса. Готовим концептуальные шаги, которые дадут Украине, всему нашему обществу больше справедливости, а демократии в нашем государстве – гарантированную устойчивость", – пояснил глава государства.

Также он поздравил все украинское еврейское общество, которое вместе со всеми иудеями мира празднует Рош га-Шана.

"Поздравляю всех, кто празднует, и желаю, чтобы следующий год стал мирным – наконец-то мирным для всей Украины, для всех наших людей. Украина заслуживает мира, потому что делает все для победы. Я благодарю каждого и каждую, кто бьется за свободу и независимость! Я благодарю всех, кто помогает! Слава Украине!" – подытожил президент.