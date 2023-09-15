Доказательства свидетельствуют о трех инцидентах. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал многолетний спикер Альянса Джейми Ши, проработавший в НАТО более 38 лет.
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В Румынии не впервые находят обломки русских дронов
По словам Джейми Ши, для НАТО важно, что именно правительство Румынии возглавляет расследование и оценивает инцидент, и, по их мнению, все инциденты не были умышленными атаками.
Это, в отличие от полноценных ракет, фрагменты беспилотников, и некоторые из них были сбиты украинской ПВО в районе Черноморского бассейна и Дуная. Это фактически лишь обломки беспилотников и не является полноценной системой со взрывчаткой,
– объяснил собеседник.
Он добавил, что в настоящее время в Бухаресте считают, что это не целенаправленная агрессия против Румынии.
"Россияне не целенаправленно атаковали Румынию, что было бы очень глупо и рискованно. Однако это свидетельствует о безрассудном поведении России, которая атакует объекты, расположенные на очень близком расстоянии от границы", – отметил спикер.
Он отметил, что если и существует угроза, то она идет от этой готовности россиян наносить удары так близко к территории НАТО. Это касается не только Измаила или дунайских портов вблизи Румынии.
"Мы видели подобные вещи и в других местах, к примеру, когда россияне обстреливали Львовщину всего в нескольких километрах от границы с Польшей. Но насколько решительно НАТО настроено на то, что это был умышленный акт агрессии, было ли четкое намерение нанести удар по Румынии? Пока доказательства свидетельствуют о том, что это не так", – подытожил Ши.
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Что говорят в НАТО о падении обломков дронов в Румынии
- Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане недавно призвал местных жителей Румынии успокоиться. По его словам, нет признаков того, что Россия планировала целенаправленно атаковать страну.
- Подобное заявление сделал и представитель НАТО Дилан Уайт. Он также сообщил, что в Румынии третий раз нашли фрагменты беспилотников, похожих на те, которые использует Россия.
- Реакцию со стороны Альянса на действия россиян недавно прокомментировал Валерий Клочок – руководитель Центра общественной аналитики "Вежа". Он заметил, что НАТО потихоньку делает свою работу.