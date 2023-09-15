Докази свідчать про три інциденти. Про це в коментарі 24 Каналу розповів багаторічний речник Альянсу Джеймі Ши, котрий пропрацював у НАТО понад 38 років.

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За словами Джеймі Ши, для НАТО важливо, що саме уряд Румунії очолює розслідування та оцінює інцидент, і на їхню думку, усі інциденти не були навмисними атаками.

Це, на відміну від повноцінних ракет, фрагменти безпілотників, і деякі з них були збиті українською ППО у районі Чорноморського басейну та Дунаю. Це, фактично, лише уламки безпілотників і не є повноцінною системою з вибухівкою,

– пояснив співрозмовник.

Він додав, що наразі в Бухаресті вважають, що це не є цілеспрямованою агресією проти Румунії.

"Росіяни не цілеспрямовано атакували Румунію, що було б дуже нерозумно і ризиковано. Однак це свідчить про безрозсудну поведінку Росії, яка атакує об'єкти, розташовані на дуже близькій відстані від кордону", – зазначив речник.

Він зазначив, що якщо й існує загроза, то вона йде від цієї готовності росіян завдавати ударів так близько до території НАТО. І це стосується не лише Ізмаїла чи дунайських портів поблизу Румунії.

"Ми бачили подібні речі й в інших місцях, до прикладу, коли росіяни обстрілювали Львівщину всього за кілька кілометрів від кордону з Польщею. Але наскільки рішуче НАТО налаштоване на те, що це був навмисний акт агресії, чи був чіткий намір завдати удару по Румунії? Поки що докази свідчать про те, що це не так", – підсумував Ши.

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