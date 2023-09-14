Міністерство національної оборони Румунії й Міністерство транспорту та інфраструктури цієї країни підготували спільне звернення. Обидва відомства оголосили про нові обмеження через падіння уламків дронів.
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Що вирішив Бухарест
В Румунії з 13 вересня посилили обмеження на польоти біля кордону з Україною. Вони стосуються регіону Північна Добруджа між містами Суліна та Галац. Мовиться про територію на відстані 20 – 30 кілометрів від румунсько-українського кордону до висоти 4000 метрів.
Жодним пілотованим або безпілотним літальним апаратам не дозволяється літати в цих зонах обмеження, за винятком державних літаків,
– мовиться у повідомленні.
Міноборони Румунії зазначило, що ці обмеження необхідні для забезпечення більш ефективного моніторингу та контролю за використанням повітряного простору через активізацію атак Росії на українські порти на Дунаї. В оборонному відомстві також нагадали, що перші обмеженні були запроваджені ще у травні 2022 року. Тоді зона поширювалася на глибину 8 кілометрів та висоту до 1000 метрів.
Що кажуть в НАТО про падіння уламків дронів в Румунії
- Нагадаємо, що ця країна має членство в Альянсі. Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане нещодавно закликав місцевих жителів заспокоїтися та казав про відсутність ознак того, що Росія планувала цілеспрямовано атакувати Румунію.
- Схожу заяву зробив і речник НАТО Ділан Уайт. Він також повідомив, що в Румунії втретє знайшли фрагменти безпілотників, подібних до тих, які використовує Росія.
- Не так давно реакцію з боку Альянсу на дії країни-агресорки у розмові з 24 Каналом прокоментував Валерій Клочок. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" зауважив, що НАТО потихеньку робить свою роботу.
- Він нагадав, що британська бойова авіація почала контролювати Чорноморський регіон, яким йдуть українські кораблі, а в Румунії базуються додаткові F-16. Все це вказує на певні зворушення з боку НАТО.