Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що можливі два рішення, щоб убезпечити Румунію від російських дронів.
До вашої уваги Є один ефективний спосіб: як убезпечити сусідів України від російських атак
"Це ж не питання Румунії – це питання колективного органу НАТО. Він має провести консультації згідно з четвертою статтею і після того вирішити. На мій погляд, є два рішення", – зазначив Подоляк.
Про які рішення мова
Перше рішення – це надати Україні набагато більше систем протиповітряної оборони чи додаткові снаряди до них. Так наша країна зможе повністю закрити небо, чим убезпечить і всі країни за собою.
Друге рішення – це збільшити кількість систем ППО на кордоні самої Румунії, щоб вона самостійно збивала російські дрони.
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Подоляк додав, що перше рішення йому подобається більше, однак ухвалити його може лише Північноатлантичний альянс.
Російські дрони в Румунії: основне
- Уперше "Шахеди" залетіли на територію Румунії вночі 4 вересня. Однак країна визнала це лише 6 вересня. Міністр оборони Анхель Тілвар заявив, що потрібно посилити пильність.
- Чергові уламки російських безпілотників знайшли 9 вересня. Цього разу в Румунії зреагували одразу. Зокрема, МЗС терміново викликало керівника російської дипломатичної місії.
- Нові фрагменти російського дрона на території Румунії виявили 13 вересня. Бухарест поінформував НАТО, натепер тривають консультації із союзниками.