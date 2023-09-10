Держсекретар зі стратегічних питань передав тимчасовому повіреному у справах посольства Росії протест щодо порушення повітряного простору Румунії. Окрім того, вимогу припинити атаки на українське цивільне населення та інфраструктуру.
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Передали протест і закликали припинити атаки
Російського дипломата викликали до румунського МЗС у суботу, 9 вересня.
"Державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав протест румунської сторони щодо порушення повітряного простору Румунії внаслідок ідентифікації поблизу кордону з Україною фрагментів безпілотників, подібних до тих, які використовували російські війська під час агресії проти України", – зазначили у пресрелізі.
Окрім того, високопосадовець засудив систематичні, невиправдані та жорстокі напади окупантів на українське населення та цивільну інфраструктуру, в тому числі на Дунаї, поблизу кордону з Румунією, які створюють ризики для безпеки румунських громадян.
Державний секретар Юліан Фота наполегливо звернувся до російської сторони з проханням припинити дії проти українського населення та інфраструктури, включно з тими, які будь-яким чином загрожували б безпеці громадян Румунії в регіоні,
– наголосили в пресрелізі.
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Уламки російського дрона виявили на території Румунії вже не вперше
- Зауважимо, 9 вересня Міноборони Румунії повідомило, що військові знайшли ще одні уламки безпілотника. Зокрема, за 2,5 кілометра на південний схід від Плауру.
- В оборонному відомстві заявили, що фрагменти дрона схожі на ті, що використовують окупанти. Також наголосили, що рішуче засуджують російські атаки по цивільній і портовій інфраструктурі на Дунаї.
- Президент Клаус Йоганніс підкреслив, що це "абсолютно неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії, союзника НАТО, з реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі".
- Зауважимо, що під час нічної атаки Росії на Україну 4 вересня в районі Ізмаїльського порту ворожі "Шахеди" впали в Румунії. Спочатку у Бухаресті все заперечували, втім, згодом підтвердили виявлення фрагментів дронів.
- До речі, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази удару "Шахедів" по території Румунії. Зазначив, що Київ готовий поділитись ними з союзниками, однак рішення залишається за ними.