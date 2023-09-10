Держсекретар зі стратегічних питань передав тимчасовому повіреному у справах посольства Росії протест щодо порушення повітряного простору Румунії. Окрім того, вимогу припинити атаки на українське цивільне населення та інфраструктуру.

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Передали протест і закликали припинити атаки

Російського дипломата викликали до румунського МЗС у суботу, 9 вересня.

"Державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав протест румунської сторони щодо порушення повітряного простору Румунії внаслідок ідентифікації поблизу кордону з Україною фрагментів безпілотників, подібних до тих, які використовували російські війська під час агресії проти України", – зазначили у пресрелізі.

Окрім того, високопосадовець засудив систематичні, невиправдані та жорстокі напади окупантів на українське населення та цивільну інфраструктуру, в тому числі на Дунаї, поблизу кордону з Румунією, які створюють ризики для безпеки румунських громадян.

Державний секретар Юліан Фота наполегливо звернувся до російської сторони з проханням припинити дії проти українського населення та інфраструктури, включно з тими, які будь-яким чином загрожували б безпеці громадян Румунії в регіоні,

– наголосили в пресрелізі.

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