Госсекретарь по стратегическим вопросам передал временному поверенному по делам посольства России протест о нарушении воздушного пространства Румынии. Кроме того, требование прекратить атаки на гражданское население и инфраструктуру.
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Передали протест и призвали прекратить атаки
Российский дипломат был вызван в румынский МИД в субботу, 9 сентября.
"Государственный секретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороны по поводу нарушения воздушного пространства Румынии в результате идентификации вблизи границы с Украиной фрагментов беспилотников, подобных тем, которые использовали российские войска во время агрессии против Украины", – отметили в пресс-релизе.
Кроме того, чиновник осудил систематические, неоправданные и жестокие нападения оккупантов на украинское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе на Дунае, вблизи границы с Румынией, которые создают риски для безопасности румынских граждан.
Государственный секретарь Юлиан Фото настойчиво обратился к российской стороне с просьбой прекратить действия против украинского населения и инфраструктуры, включая те, которые каким-либо образом угрожали бы безопасности граждан Румынии в регионе,
– подчеркнули в пресс-релизе.
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Обломки российского дрона обнаружили на территории Румынии уже не в первый раз
- Заметим, 9 сентября Минобороны Румынии сообщило, что военные обнаружили еще одни обломки беспилотника. В частности, в 2,5 километра к юго-востоку от Плаура.
- В оборонном ведомстве заявили, что фрагменты дрона похожи на те, которые используют оккупанты. Также подчеркнули, что решительно осуждают российские атаки по гражданской и портовой инфраструктуре на Дунае.
- Президент Клаус Йоханнис подчеркнул, что это "совершенно неприемлемое нарушение суверенного воздушного пространства Румынии, союзника НАТО, с реальными рисками для безопасности румынских граждан в этом районе".
- Заметим, что во время ночной атаки России на Украину 4 сентября в районе Измаильского порта "Шахеды" упали в Румынии. Сначала в Бухаресте все отрицали, впрочем, позже подтвердили обнаружение фрагментов дронов.
- Кстати, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть фотодоказательства удара "Шахедов" по территории Румынии. Он отметил, что Киев готов поделиться ими с союзниками, однако решение остается за ними.