Госсекретарь по стратегическим вопросам передал временному поверенному по делам посольства России протест о нарушении воздушного пространства Румынии. Кроме того, требование прекратить атаки на гражданское население и инфраструктуру.

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Передали протест и призвали прекратить атаки

Российский дипломат был вызван в румынский МИД в субботу, 9 сентября.

"Государственный секретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороны по поводу нарушения воздушного пространства Румынии в результате идентификации вблизи границы с Украиной фрагментов беспилотников, подобных тем, которые использовали российские войска во время агрессии против Украины", – отметили в пресс-релизе.

Кроме того, чиновник осудил систематические, неоправданные и жестокие нападения оккупантов на украинское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе на Дунае, вблизи границы с Румынией, которые создают риски для безопасности румынских граждан.

Государственный секретарь Юлиан Фото настойчиво обратился к российской стороне с просьбой прекратить действия против украинского населения и инфраструктуры, включая те, которые каким-либо образом угрожали бы безопасности граждан Румынии в регионе,

– подчеркнули в пресс-релизе.

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