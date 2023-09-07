Сначала румынские власти открещивались и утверждали, что ударов по ее территории не было. Однако впоследствии они все же признали, что в Румынии обнаружили обломки российского БПЛА
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Удар дрона попал на видео
Сергей Стерненко опубликовал видео, на котором удалось запечатлеть атаку российских дронов на территорию Румынии. На нем отчетливо слышен характерный звук полета "Шахеда", а после можно увидеть мощный взрыв.
Активист акцентирует на одной особенности этих дронов, что может служить доказательством намеренной атаки на страну.
На видео слышен звук этого дрона. Он сбавил обороты двигателя перед ударом, это характерно для Shahed-136 в момент, когда он бьет по цели,
– объяснил Стерненко.
Он добавил, что также на видео неслышно работу ПВО. Это доказывает, что беспилотник оккупантов ударил именно по территории Румынии. Именно так, как запрограммировали его россияне в самом начале.
Момент удара дронов по Румынии: смотрите видео
Падение российского дрона в Румынии
- Ночью 4 сентября российские беспилотники атаковали Одесскую область, выпустив 32 "Шахеда". Госпогранслужба заявила, что в ходе этого несколько дронов залетели и сдетонировали на территории Румынии.
- Минобороны Румынии поначалу категорически опровергло информацию. На фоне этих заявлений Дмитрий Кулеба отметил, что у Украины есть фотодоказательства удара "Шахедов" по территории страны. Тогда министр сообщил, что Киев готов поделиться ими с союзниками, однако решение остается за ними.
- Впоследствии министр обороны подтвердил, что обнаружили обломки "Шахедов" на территории Румынии. Страна проведет расследование. Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что если это окажутся фрагменты "Шахеда", то это будет расцениваться как нарушение суверенитета. В НАТО заявили, что "нет никакой информации, указывающей на умышленное нападение".