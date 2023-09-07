Политолог Олег Лесной сказал 24 Каналу, что такая осторожная позиция касается не конкретного государства, а всего блока НАТО. Североатлантический союз делает все возможное, чтобы избежать эскалации и не спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.
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"По-моему, эта позиция беспомощна, потому что Путин постепенно проверяет НАТО "на слабо". Ему очень важно выяснить, насколько действенна не только пятая статья, но и четвертая", – отметил Лесной.
Если российский диктатор увидит, что все попытки дестабилизировать ситуацию остаются без внимания НАТО, это развяжет ему руки.
Почему важно отвечать на любую провокацию России
"Видимо, крайняя точка эскалации – это применение ядерного оружия. Но если постоянно этого бояться, то можно это и получить", – предположил Лесной.
По мнению политолога, нужно каждый раз демонстрировать стране-агрессору, что ее действия не остались незамеченными, и требовать прекращения провокаций. Это уже будет лучше, чем просто игнорировать инциденты.
Почему Румыния не сразу признала, что российские дроны упали на ее территории: смотрите видео 24 Канала
Российские дроны упали в Румынии: основное
- Информация о падении "Шахедов" за пределами Украины появилась от Государственной пограничной службы. Так, некоторые дроны упали и взорвались на территории Румынии.
- Однако в Румынии некоторое время отрицали этот факт. Минобороны страны заявило, что российские средства нападения никогда не угрожали национальной территории или территориальным водам Румынии.
- Дмитрий Кулеба заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения российских дронов в Румынии. Министр иностранных дел предположил, что страна взяла паузу, чтобы изучить все детали.
- Только 6 сентября в Румынии признали, что обломки российского дрона упали на ее территории. Министр обороны Анхель Тилвар заявил, что в стране усилят меры безопасности.