Политолог Олег Лесной сказал 24 Каналу, что такая осторожная позиция касается не конкретного государства, а всего блока НАТО. Североатлантический союз делает все возможное, чтобы избежать эскалации и не спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.

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"По-моему, эта позиция беспомощна, потому что Путин постепенно проверяет НАТО "на слабо". Ему очень важно выяснить, насколько действенна не только пятая статья, но и четвертая", – отметил Лесной.

Четвертая статья учредительного договора НАТО предусматривает консультации между странами-членами, если, по мнению какой-либо из них, есть риск угрозы. Пятая статья предполагает немедленную реакцию НАТО на вооруженное нападение на любую страну-член.

Если российский диктатор увидит, что все попытки дестабилизировать ситуацию остаются без внимания НАТО, это развяжет ему руки.

Почему важно отвечать на любую провокацию России

"Видимо, крайняя точка эскалации – это применение ядерного оружия. Но если постоянно этого бояться, то можно это и получить", – предположил Лесной.

По мнению политолога, нужно каждый раз демонстрировать стране-агрессору, что ее действия не остались незамеченными, и требовать прекращения провокаций. Это уже будет лучше, чем просто игнорировать инциденты.

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