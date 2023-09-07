Поначалу в стране это отрицали. Позже министр обороны подтвердил, что обнаружили обломки "Шахедов" на территории Румынии. Рассказываем, как на это отреагировали в НАТО.
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Альянс следит за ситуацией
Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и держим связь с нашим союзником Румынией,
– прокомментировал официальный представитель НАТО Дилан Уайт.
Этими словами отреагировали на информацию от Бухареста о том, что у Дуная обнаружили фрагменты. Это могут быть обломки "Шахедов", которыми россияне атаковали Одесскую область в ночь на 4 сентября.
Он также отметил, что Румыния проводит расследование и сообщила об этом на заседании Совета НАТО.
Падение "Шахедов" в Румынии: что известно
- Сначала о том, что на территорию Румынии могли упасть российские "Шахеды" сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко. Он заявил, что соответствующую информацию получил от пограничников.
- В ГНСУ впоследствии заметили, что видели две детонации и сообщили румынским коллегам. Впрочем, от них ответа так и не получили.
- Позже в Минобороны Румынии категорически отрицали тот факт, что на территории страны было падение дронов-камикадзе. Мол, государству ничего не угрожало и его воздушное пространство ни один объект не пересекал.
- Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что у Украины есть фотодоказательства. Они свидетельствуют о том, что на территории Румынии ночью упали дроны-камикадзе "Шахед", которыми атаковали Одесщину.
- 6 сентября в Румынии таки подтвердили, что части русского дрона упали на их территорию. Соответствующее заявление было сделано в Министерстве обороны.
- Известно, что обломки упали в районе села Плаура румынского уезда Тулча. С другого берега Дуная – украинский город Измаил, который оккупанты и атаковали в ту ночь.
- Отреагировал на обломки на территории Румынии президент страны Клаус Иоганнис. По его словам, необходимо провести расследование, чтобы узнать их происхождение. Если это будут фрагменты "Шахеда", то это будет расцениваться как нарушение суверенитета.