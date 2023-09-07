Спочатку у країні це заперечували. Згодом міністр оборони підтвердив, що виявили уламки "Шахедів" на території Румунії. Розповідаємо, як на це відреагували у НАТО.
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Альянс стежить за ситуацією
Ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією і тримаємо зв'язок з нашим союзником Румунією,
– прокоментував офіційний представник НАТО Ділан Вайт.
Цими словами відреагували на інформацію від Бухареста про те, що біля Дунаю таки виявили фрагменти. Це можуть бути уламки "Шахедів", якими росіяни атакували Одеську область у ніч проти 4 вересня.
Він також зазначив, що Румунія проводить розслідування та повідомила про це на засіданні ради НАТО.
Падіння "Шахедів" у Румунії: що відомо
- Спочатку про те, що на територію Румунії могли впасти російські "Шахеди" повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. Він заявив, що відповідну інформацію отримав від прикордонників.
- У ДПСУ згодом зауважили, що бачили дві детонації та повідомили румунських колег. Утім, від них відповіді так і не отримали.
- Пізніше у Міноборони Румунії категорично заперечили той факт, що на території країни було падіння дронів-камікадзе. Мовляв, державі нічого не загрожувало і її повітряний простір жоден об'єкт не перетинав.
- Тим часом глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна має фотодокази. Вони свідчать про те, що на території Румунії вночі таки впали дрони-камікадзе "Шахед", якими атакували Одещину.
- 6 вересня у Румунії таки підтвердили, що частини російського дрона впали на їхню територію. Відповідну заяву зробили у Міністерстві оборони.
- Відомо, що уламки впали у районі села Плауру румунського повіту Тулча. З іншого берега Дунаю – українське місто Ізмаїл, яке окупанти й атакували тієї ночі.
- Відреагував на уламки на території Румунії президент країни Клаус Йоганніс. За його словами, необхідно провести розслідування, щоб дізнатися про їхнє походження. Якщо це таки виявляться фрагменти "Шахеда", то це розцінюватиметься як порушення суверенітету.