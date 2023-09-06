Інформацію підтвердив міністр оборони Румунії Ангел Тилвар. Хоч раніше країна спростовувала ці дані.
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Що заявили в Румунії про падіння уламків дронів
Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що частини російського безпілотника впали на румунську територію після того, як він націлився на український порт на річці Дунай, який проходить уздовж кордону між двома країнами,
– зазначили журналісти.
За даними видання, уламки російської зброї впали в районі села Плауру румунського повіту Тулча. Натомість з іншого берега Дунаю навпроти населеного пункту – українське місто Ізмаїл, яке й атакувала Росія 4 вересня.
Анхель Тілвар пояснив, що на тлі збільшення Росією атак по українських портах і складах вони посилять заходи пильності. Зокрема, встановлять більше спостережних пунктів та патрулів.
"Водночас техніка, яку ми використовуємо, яка технічно може покрити цю територію, залишається в роботі та перебуває у стані підвищеної обережності та уваги. Ми охопили дуже велику територію, зокрема й ту, яку обговорювали в публічному просторі. І я підтверджую, що в цій зоні були знайдені елементи, які можуть бути частинами дронів", – заявив міністр оборони Румунії.
Він пояснив, що відвідав Плаур, після чого вирушить у Галац, де розміщений пункт пропуску на кордоні з Україною Галац — Рені.
Румунія спростовувала заяви про падіння ворожої зброї у них
- У ніч проти 4 вересня Росія вчергове атакувала портову інфраструктуру Одеської області, випустивши 32 "Шахеди". З них Сили та засоби Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 23 ворожі ударні безпілотники.
- У ту ніч були влучання в Одеській області. На жаль, російські окупанти пошкодили складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств.
- Окрім того, українська Державна прикордонна служба розповіла, що дрони здетонували на території Румунії. Зокрема, наші військові бачили дві детонації. Тоді наші прикордонники прохали, щоб колеги надали можливу інформацію, пов'язану з цими випадками, проте румунська сторона не відповіла.
- Після цього у Румунії заявили, що нібито на їхню територію не падали дрони. Зокрема, Міноборони країни запевнило, що "категорично спростовує інформацію".
- 5 вересня румунський президент Клаус Йоганніс сказав, що жоден безпілотник, жодна частина будь-якого пристрою не досягла Румунії: "Я можу сказати те, що вже сказав: Румунія має надзвичайно сильні гарантії безпеки, найсильніші в нашій історії".
- Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази, що на території Румунії вночі 4 вересня впали "Шахеди". Тоді міністр заявив, що Київ готовий поділитись ними з румунською стороною.