Власне, про це повідомили українські прикордонники. Вони бачили дві детонації "Шахедів" на території Румунії. Ба більше, доповіли про це своїм колегам, розповів речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко у коментарі 24 Каналу.

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Про детонацію повідомили Румунію

Зафіксували дві детонації на території Румунії прикордонні наряди, які в ту ніч несли службу на цьому напрямку. Зазначимо, що ворог бив по району Ізмаїльського порту.

По визначених каналах зв'язку прикордонники України поінформували румунських колег, що фіксували дві детонації на території Румунії у визначених районах під час здійснення атаки Росією літальними апаратами,

– розповів Андрій Демченко.

Він додав, що наші прикордонники прохали, щоб колеги надали можливу інформацію, пов'язану з цими випадками. Втім, румунська сторона станом на 12:25 так і не відповіла.

Зверніть увагу! Речник МЗС Олег Ніколенко першим повідомив про те, що "Шахеди" залетіли на територію Румунії. Він, власне, посилався на прикордонників, які це зафіксували.

Як зазначили у Держприкордонслужбі, румунські колеги на їхнє повідомлення та прохання не відповіли ще. Тим часом з'явилася реакція від Міноборони Румунії.

Кажуть, загрози не було

Через кілька годин з моменту інциденту з'явилася офіційна заява від румунського Міноборони. У відомстві спростували інформацію про те, що дрони-камікадзе впали на території країни. Також запевнили, що стежать за ситуацією, пов'язаною з атаками припортової інфраструктури на Дунаї.

Засоби нападу, використані Росією, жодного разу не становили прямої військової загрози для національної території або територіальних вод Румунії,

– кажуть у міністерстві.

Водночас у Міноборони засудили атаки росіян по цивільних об'єктах і інфраструктурі України. Їх назвали невиправданими та такими, які "глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права".