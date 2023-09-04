Про це стало відомо завдяки інформації, наданій Державною прикордонною службою, якою поділився речник МЗС Олег Ніколенко. Вона свідчить про те, що під час масованої атаки "Шахедами" деякі дрони впали за межами України.

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Впали у Румунії та детонували

Окупанти атакували район Ізмаїльського порту "Шахедами". Деякі з них впали та здетонували на території Румунії.

Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО,

– підкреслив він.



"Шахеди" впали на території Румунії / Фото з фейсбука Ніколенка

Олег Ніколенко закликав партнерів пришвидшити передачу Україні додаткові сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони. Також наголосив на важливості надання нам бойової авіації. Все це зможе посилити захист інфраструктури України, а також наших держав-сусідів.

Що кажуть у Румунії

Відреагувало на інформацію про падіння "Шахедів" Міністерство оборони Румунії. У ньому спростували дані про те, що дрони-камікадзе впали на території їхньої країни. Запевняють, що моніторять ситуацію, пов'язану з атаками по припортовій інфраструктурі на Дунаї.

Засоби нападу, використані Росією, жодного разу не становили прямої військової загрози для національної території або територіальних вод Румунії,

– кажуть у Міністерстві.

Водночас наголошують, що атаки по цивільних об'єктах і інфраструктурі України – невиправдані та "глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права".

Росія запустила кілька десятків "Шахедів"