Варто звернути увагу на те, що окупанти вже другу ніч поспіль тероризують Одещину "Шахедами". У Силах оборони півдня України розповіли, скільки дронів-камікадзе вдалося збити.

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Скільки "Шахедів" знищили

Відомо, що на брухт перетворили 17 дронів-камікадзе. Їх збили сили протиповітряної оборони. Втім, не минулося без влучань. Окупанти у двох територіальних громадах пошкодили складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних і промислових підприємств.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер також поділився деталями нічної атаки дронами. Він зазначив, що внаслідок падіння уламків спалахнуло кілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 07:00 вогонь вдалося ліквідувати.

Вкотре наголошую, що під час небезпеки дуже важливо перебувати в укритті. Дякую свідомим жителям Ізмаїльського району. Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає,

– зазначив він.

Олег Кіпер додав, що на місці надалі працюють всі відповідні служби. Правоохоронці займаються фіксацією воєнних злочинів росіян.

Наслідки нічної атаки Одещини / Фото Сил оборони півдня України

Варте уваги! Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що о 01:43 4 вересня в області сили та засоби ППО знищили російських розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня. Тип повітряного засобу не встановлений.

Звернімо увагу на те, що у ніч проти 3 вересня росіяни також атакували Одещину дронами. По півдню регіону ворог випустив 25 "Шахедів", з яких 22 вдалося знищити нашим військовим. Були влучання у портову інфраструктуру, що спричинило пожежу. На жаль, двоє людей постраждали.

Зауважимо, що цинічність російських військових і їх командування зашкалює. Відомо, що 4 вересня президент Туреччини Реджеп Ердоган прибуде до Росії, щоб зустрітися з Владіміром Путіним. Вони обговорюватимуть зернову угоду. Робитимуть це на фоні того, що Кремль уже другу ніч поспіль віддає накази руйнувати продовольчу інфраструктуру України.