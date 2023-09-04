Стоит обратить внимание на то, что оккупанты уже вторую ночь подряд терроризируют Одесщину "Шахедами". В Силах обороны юга Украины рассказали, сколько дронов-камикадзе удалось сбить.

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Сколько "Шахедов" уничтожили

Известно, что в металлолом превратили 17 дронов-камикадзе. Их сбили силы противовоздушной обороны. Впрочем, не обошлось без попаданий. Оккупанты в двух территориальных общинах повредили складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также поделился деталями ночной атаки дронами. Он отметил, что в результате падения обломков вспыхнуло несколько возгораний на территории гражданских объектов. По состоянию на 7 часов огонь удалось ликвидировать.

Еще раз подчеркиваю, что во время опасности очень важно находиться в укрытии. Благодарю сознательных жителей Измаильского района. Погибших и пострадавших в результате ночного налета нет,

– отметил он.

Олег Кипер добавил, что на месте работают все соответствующие службы. Правоохранители занимаются фиксацией военных преступлений россиян.

Последствия ночной атаки Одесщины / Фото Сил обороны юга Украины​

Обратим внимание на то, что в ночь на 3 сентября россияне также атаковали Одесщину дронами. По югу региона враг выпустил 25 "Шахедов", из которых 22 удалось уничтожить нашим военным. Были попадания в портовую инфраструктуру, что повлекло за собой пожар. К сожалению, два человека пострадали.

Стоит внимания! Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в 01:43 4 сентября в области силы и средства ПВО уничтожили российские разведывательные БПЛА оперативно-тактического уровня. Тип воздушного средства не установлен.

Заметим, что циничность русских военных и их командование зашкаливает. Известно, что 4 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган прибудет в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Они будут обсуждать зерновое соглашение. Будут это делать на фоне того, что Кремль уже вторую ночь подряд отдает приказы разрушать продовольственную инфраструктуру Украины.