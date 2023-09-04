Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона утром 4 сентября, что тревога в Одесской области звучала более 3,5 часов. К сожалению, оккупанты снова нанесли массированный удар по югу Одесской области, применив ударные беспилотники. 24 Канал.

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Что известно об атаке россиян в Одесской области

Наталья Гуменюк рассказала, что россияне атаковали область несколькими волнами.

Снова тактика повторилась почти полностью по отношению к предыдущей ночи и это вполне предсказуемо. Потому что мы говорили, что врагу не дает покоя активность не покорившегося и не сдавшегося региона,

– заявила Гуменюк.