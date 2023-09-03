Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сказала 24 Каналу, что россияне не могут смириться, что даже без зерновой сделки, которую они сорвали, Украина остается мощным зернотрейдером.

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"[Атака] имела свои цели. Подунавье не дает покоя врагу", – констатировала Гуменюк.

По ее словам, в приоритете врага остаются зерновые терминалы, портовая инфраструктура, горюче-смазочные материалы.

Обратите внимание! С 8 августа начали работать временные маршруты движения гражданских судов в черноморские морские порты Украины и из них. Новым коридором уже прошли несколько кораблей.

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"Результативность работы противовоздушной обороны говорит сама за себя. 22 дрона из 25 были уничтожены", – отметила Гуменюк.

Однако врагу удалось попасть в портовую инфраструктуру, в результате чего вспыхнул пожар. Поскольку было несколько волн атак, пожарные не могли сразу потушить огонь. Когда опасность миновала, спасатели ликвидировали все последствия атаки.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Два человека получили ранения.

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