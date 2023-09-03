Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сказала 24 Каналу, что россияне не могут смириться, что даже без зерновой сделки, которую они сорвали, Украина остается мощным зернотрейдером.
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"[Атака] имела свои цели. Подунавье не дает покоя врагу", – констатировала Гуменюк.
По ее словам, в приоритете врага остаются зерновые терминалы, портовая инфраструктура, горюче-смазочные материалы.
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"Результативность работы противовоздушной обороны говорит сама за себя. 22 дрона из 25 были уничтожены", – отметила Гуменюк.
Однако врагу удалось попасть в портовую инфраструктуру, в результате чего вспыхнул пожар. Поскольку было несколько волн атак, пожарные не могли сразу потушить огонь. Когда опасность миновала, спасатели ликвидировали все последствия атаки.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. Два человека получили ранения.
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- Страна-агрессор усилила террор Одесчины после выхода из зерновой сделки 17 июля. Так, ночью 3 сентября враг запустил на область 25 дронов-камикадзе "Шахед".
- В результате вражеской атаки возник пожар, который не сразу удалось потушить из-за нескольких волн атак. Утром спасатели показали кадры своей работы.
- Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук считает, что ночная атака может быть связана с грядущей встречей Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Лидеры планируют обсудить зерновую сделку, а потому враг стремится усилить давление.