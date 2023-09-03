Ближе к полуночи мониторинговые каналы предупредили, что враг запустил дроны-камикадзе. А уже почти в 1 ночи воздушная тревога была объявлена в нескольких областях, предупреждая об атаке "Шахедов".

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Обратим внимание на то, что в последнее время враг немного изменил стратегию своих атак. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк считает, что оккупанты готовятся наносить массированные ракетные удары осенью и зимой.

Мы сейчас наблюдаем тот факт, что они фактически скапливают ракетное вооружение. Потому что всем очевидно, что последние атаки более экономны. Они выглядят довольно скромно, по сравнению с тем, как роскошествовали враги по ударам по нашей инфраструктуре,
– отметила руководитель пресс-центра.

Пока своими обстрелами враг пытается достичь четкой цели. Оккупанты стремятся найти пробелы в украинской ПВО.