Ближе к полуночи мониторинговые каналы предупредили, что враг запустил дроны-камикадзе. А уже почти в 1 ночи воздушная тревога была объявлена в нескольких областях, предупреждая об атаке "Шахедов".
Читайте также
И ПВО, и украинцы должны готовиться: каких ударов от России следует ожидать Россияне атакуют Одесщину
3 сентября 01:43 Местные СМИ пишут, что в Одесской области раздались взрывы. Вероятно, это могла быть работа ПВО. 01:40 Пишут мониторинговые каналы о работе ПВО и Сил обороны. 01:23 Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям Измаильского района. Он попросил их находиться в укрытиях и напомнил о запрещении снимать работу ПВО. 01:21 Воздушные силы подтвердили, что существует угроза жителям Измаильского района. Призвали их не покидать укрытий. 01:08 Предупреждают мониторинговые каналы, дроны-камикадзе двигаются в направлении Юга Одесщины. Позаботиться о безопасности призвали Измаильский район, Рени. 00:55 В Monitor пишут, что угроза дронов-камикадзе для жителей Херсона и Николаева. 00:50 Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. 00:37 Мониторинговые каналы предупреждают, что дроны-камикадзе в акватории Черного моря и двигаются в Одесскую область. 2 сентября 23:42 Воздушные силы пишут о фиксации пусков нескольких групп "Шахедов" из района полигона Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарска в России. Предупреждали о возможном распространении воздушной тревоги по вектору движения дронов-камикадзе.
Обратим внимание на то, что в последнее время враг немного изменил стратегию своих атак. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк считает, что оккупанты
готовятся наносить массированные ракетные удары осенью и зимой.
Мы сейчас наблюдаем тот факт, что они фактически скапливают ракетное вооружение. Потому что всем очевидно, что последние атаки более экономны. Они выглядят довольно скромно, по сравнению с тем, как роскошествовали враги по ударам по нашей инфраструктуре,
– отметила руководитель пресс-центра.
Пока своими обстрелами враг пытается достичь четкой цели. Оккупанты стремятся
найти пробелы в украинской ПВО.