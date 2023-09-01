Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.

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Оккупанты готовятся повторить ракетный террор

Гуменюк отметила, что россияне, очевидно, постараются повторить прошлогодний ракетный террор. Оккупанты будут бить по энергетическим объектам, ведь они до сих пор являются приоритетными целями для врага.

Мы сейчас наблюдаем тот факт, что они фактически накапливают ракетное вооружение. Потому что всем очевидно, что последние атаки более экономны. Они выглядят довольно скромно, по сравнению с тем, как роскошествовали враги по поводу ударов по нашей инфраструктуре,

– отметила руководитель пресс-центра.

Она добавила, что то изменение тактики во время обстрелов, которое происходит сейчас, имеет целью найти пробелы в украинской ПВО.

"Все атаки, которые происходят сейчас, как правило, выглядят как подбор максимально эффективной тактики, потому что они используют и смешанный способ атаки с разными ракетами разного базирования, добавляя туда еще дроны", – пояснила Гуменюк.

По ее словам, сейчас также можно наблюдать активность грузовой авиации, летающей по направлению Тегеран – Москва. В самолетах, очевидно, перевозят компоненты к тем дронам, производство которых наладили на территории России. Кроме того, не исключено, что Иран передает захватчикам и партии самих "Шахедов".

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