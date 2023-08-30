В ночь на 30 августа враг нанес очередной удар по нашему государству. В частности, было уничтожено более 20 целей, летевших на Киев. Это одна из самых масштабных атак по городу за последние месяцы.

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Комбинированный удар по Киеву

Как пишут в КГВА, в последний раз Россия так била по столице аж весной. Оккупанты совершили массированную комбинированную атаку с помощью нескольких групп дронов типа Shahed, а также ракет, которые запустили с бортов стратегической авиации Ту-95мс.

В общей сложности силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 враждебных целей. Точное количество, а также тип ракет и БПЛА официально обнародуют Воздушные Силы.

Власти отмечают, что обломки нескольких воздушных целей упали на нежилые застройки в Дарницком и Шевченковском районах, в результате чего вспыхнули пожары. На место выехали работники ГСЧС – они ликвидируют возгорание.

Важно! В Шевченковском районе на территории предприятия вражеские обломки убили двух человек. Также есть раненые.

"В очередной раз благодарим ПВО за отличную работу. Но в очередной раз озвучу упорные просьбы наших защитников неба – заботьтесь о собственной безопасности! И ни в коем случае не снимайте работу ПВО", – подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

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