У ніч проти 30 серпня ворог здійснив черговий удар по нашій державі. Зокрема, було знищено понад 20 цілей, які летіли на Київ. Це одна з наймасштабніших атак по місту за останні місяці.

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Комбінований удар по Києву

Як пишуть у КМВА, востаннє Росія так гатила по столиці аж весною. Окупанти здійснили масовану комбіновану атаку за допомогою кількох груп дронів типу Shahed, а також ракет, які запустили з бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

Загалом силами та засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей. Точну кількість, а також тип ракет і БпЛА офіційно оприлюднять Повітряні Сили.

Влада зазначає, що уламки кількох повітряних цілей впали на нежитлові забудови у Дарницькому та Шевченківському районах, внаслідок чого спалахнули пожежі. На місце виїхали працівники ДСНС – вони ліквідовують загорання.

Важливо! У Шевченківському районі на території підприємства ворожі уламки вбили двох людей. Також є поранені.

"Вчергове дякуємо ППО за відмінну роботу. Але вчергове озвучу наполегливі прохання наших захисників неба – дбайте про власну безпеку! І в жодному разі не знімайте роботу ППО", – наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

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