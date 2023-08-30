У ніч проти 30 серпня ворог здійснив черговий удар по нашій державі. Зокрема, було знищено понад 20 цілей, які летіли на Київ. Це одна з наймасштабніших атак по місту за останні місяці.
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Комбінований удар по Києву
Як пишуть у КМВА, востаннє Росія так гатила по столиці аж весною. Окупанти здійснили масовану комбіновану атаку за допомогою кількох груп дронів типу Shahed, а також ракет, які запустили з бортів стратегічної авіації Ту-95мс.
Загалом силами та засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей. Точну кількість, а також тип ракет і БпЛА офіційно оприлюднять Повітряні Сили.
Влада зазначає, що уламки кількох повітряних цілей впали на нежитлові забудови у Дарницькому та Шевченківському районах, внаслідок чого спалахнули пожежі. На місце виїхали працівники ДСНС – вони ліквідовують загорання.
"Вчергове дякуємо ППО за відмінну роботу. Але вчергове озвучу наполегливі прохання наших захисників неба – дбайте про власну безпеку! І в жодному разі не знімайте роботу ППО", – наголосив начальник КМВА Сергій Попко.
Більше про масований обстріл
- Близько 00:40 у Повітряних силах констатували, що перша група дронів-камікадзе ввійшла в повітряний простір України, перебуває в районі Сумської та Чернігівської областей, але рухається на Київ.
- Через дві години з'явилась інформація про пустки крилатих ракет з бомбардувальника Ту-95мс. Місцеві чули вибухи у столиці близько 05:10.
- Окрім того, вибухи чули в Черкаській області нашої держави. Влада закликала подбати про безпеку, не ігнорувати тривогу та не знімати ППО.