Віталій Кличко написав про падіння уламків у деяких районах. На жаль, є поранені та жертви.

Дивіться також В Україні – тривога: ворог запустив кілька груп "Шахедів" та ракети, працює ППО

Повітряну тривогу у Києві та області оголосили орієнтовно о 1:46 і вона тривала до 5:42 30 серпня. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що Росія запустила крилаті ракети зі свого бомбардувальника Ту-95мс.

Які наслідки падіння уламків ракет у столиці

Міський голова Києва написав, що уламки ракет впали щонайменше у двох районах столиці. Зокрема:

у Дарницькому районі – на дах торгового приміщення;

у Шевченківському.

Віталій Кличко розповів, що за двома адресами у Шевченківський район на виклик виїхали медики.

У двох районах спалахнула пожежа

Пожежно-рятувальні служби гасять пожежу в Дарницькому районі, де палає після падіння уламків на дах торгового приміщення. Та в Шевченківському районі, де виникло загоряння в адмінбудівлі,

– написав Віталій Кличко.

За його словами, згодом виявили ще одне місце падіння уламків у Шевченківському районі. Там також спалахнув вогонь на відкритій місцевості.

Уламки ракет поранили та забрали життя людей

В результаті ракетної атаки ворога в Києві, наразі, загинуло 2 людини. 2 – зазнали поранень і госпіталізовані,

– заявив мер.

За його даними, поранень зазнала 24-річна дівчина у Шевченківському районі. Лікарі її госпіталізували з різаними ранами від уламків скла.

Двох загиблих чоловіків виявили також у Шевченківському районі, проте в нежитловій забудові. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що чоловіки загинули на території підприємства внаслідок падіння уламків. Ще одна людина там поранена.

Станом на 6:15 30 серпня пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків:

в Дарницькому районі;

в чотирьох місцях у Шевченківському районі.

Орієнтовно о 6:59 у Київській міській військовій адміністрації повідомили уточнені дані, що кількість поранених збільшилась до трьох. Потерпілим надали медичну допомогу, двох поранених – госпіталізували.

У КМВА заявили про найпотужнішу атаку на Київ з весни

Згодом Сергій Попко розповів, що такого потужного нападу Київ не відчував від весни.

Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет. Спершу рашисти застосували ударні безпілотники (попередньо, баражуючі боєприпаси Shahed). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс,

– заявив начальник КМВА.

За його словами, сили та засоби протиповітряної оборони знищили понад 20 ворожих цілей.

Що відбувалось вночі в Києві