Закликаємо не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя. А поки розповімо, яка ситуація та в яких регіонах існує загроза.

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Росіяни запустили "Шахеди"

30 серпня

03:45 Зафіксовано пуски крилатих ракет із Ту-95мс! Очікується наближення до повітряного простору України в районі Сумської області близько 4-ї години! – Повітряні сили.

03:35 Дві групи ворожих БпЛА: на межі Житомирської та Рівненської областей та на півночі Житомирщини! – ПС. Також монітори пишуть, що на пускові рубежі летять Ту-95мс.

03:18 Монітори пишуть, що Південь відбився від ракет, а Київ – від "Шахедів". Чекаємо офіційної інформації. Загалом загроза застосування БпЛА не минула. Тривога в Україні триває майже всюди, крім кількох західних областей.



Водночас окупанти в Криму пишуть, що в районі Севастопольської бухти сили ПВО відбивають атаки безпілотників з моря.

03:00 Через загрозу БпЛА тривогу оголосили ще у Рівненській області. Одещина тим часом під атакою ракет.

02:50 У КМВА повідомили, що на підступах до Києва працює ППО. Тим часом тривогу оголосили в Одеській області – Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку.

02:40 Група ворожих ударних БпЛА наближаються до Києва, – Повітряні сили. У столиці тривога.

02:30 Тривога у Хмельницькій області.

02:20 Тривога в Житомирській області. Також тривогу оголосили в Києві, але лише менш як на хвилину.

02:03 Також група дронів-камікадзе летить у напрямку Чернігова, пишуть у Повітряних силах.

02:02 Попереджають про те, що група ударних дронів наближається до межі Вінницької області. Власне, там пролунала повітряна тривога.

01:44 ПС пишуть, що група дронів у районі стику Чернігівської, Київської областей і кордону України з Білоруссю. Вони сунуть на Київ.

01:23 У Харківській і Донецькій областях також лунала повітряна тривога.

01:15 ПС закликають людей у регіонах, де лунає повітряна тривога, не покидати укриттів. Нагадують, що працює ППО.

00:43 Повітряну тривогу оголосили також у Кіровоградській області.

00:40 Повітряні сили: перша група "Шахедів" у районі меж Сумської та Чернігівської областей. Вона рухається у напрямку Києва. Інша група – у районі меж Дніпропетровської та Миколаївської областей і рухається у напрямку Кропивницького.

00:27 Карта повітряних тривог продовжила "червоніти". Попередили про загрозу з неба мешканців Черкаської, Дніпропетровської областей.

00:01 У Полтавській області – повітряна тривога. Як пишуть у Повітряних силах, причина – можливість атаки "Шахедами".

29 серпня

23:46 У ПС кажуть, що дрони-камікадзе рухаються на захід.

23:45 Повітряні сили пишуть про те, що може бути атака дронами-камікадзе по Сумщині.

23:44 Сирени сповіщали про небезпеку мешканців Чернігівської області, а також Славутича, що на Київщині.

23:27 Місцеві ЗМІ пишуть про те, що у Сумській області пролунали вибухи.

23:18 Повітряну тривогу оголосили у Сумській області.