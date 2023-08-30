Закликаємо не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя. А поки розповімо, яка ситуація та в яких регіонах існує загроза.

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Росіяни запустили "Шахеди"

30 серпня

29 серпня