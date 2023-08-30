Призываем не игнорировать сирены и находиться в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь. Пока же расскажем, какая ситуация и в каких регионах существует угроза.

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