Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона розповіла, до яких тактик може вдатися ворог, інформує 24 Канал.

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Для чого ворог маневрує ракетами

Це комплексний підхід. Вони дійсно намагаються виявити системи протиповітряної оборони, а потім довготривалим маневруванням виснажити їх. Тому що це дійсно велика, напружена робота, коли довготривалий час, особливо уночі, доводиться ретельно відстежувати таке складне маневрування,

– заявила Гуменюк.

Крім того, росіяни дійсно мають певний брак ракет. Разом з тим, Гуменюк наголосила – не варто себе заспокоювати тим, що їм не вистачить їх. В ОК "Південь" припускають, що росіяни просто не будуть застосовувати такі масовані ракетні атаки, які українці пам'ятають з часів блекауту – по кілька десятків ракет.

Проте ворог може робити комбіновані атаки з ударними дронами, які зараз є опорним підвидом озброєння росіян.

"Окупанти можуть використовувати таку тактику виснаження й заплутування слідів, але ми продовжуємо відстежувати. Сили ППО напоготові й нагадуємо, що не треба нам заважати й повідомляти, де вже були відпрацювання, адже ворог це теж відстежує", – наголосила Гуменюк.

Маневри росіян під час останніх ракетних атак