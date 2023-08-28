Пролив світло на це представник ГУР МО Вадим Скібіцький. За його словами, в окупантів на оснащенні майже 300 далекобійних ракет, які він може використовувати. Водночас росіяни змінили свою тактику атак.

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Окупанти б'ють точково

За словами Скібіцького, якщо російські військові отримують інформацію про те, що певну ціль потрібно атакувати терміново, то використовують для цього точніші та швидші ракети. Він пригадує атаку по Чернігову, коли ворог вдарив ракетою "Іскандер-К".

Ракетні бригади "Іскандерів" розташовані вздовж усього кордону – у Ростовській, Курській, Бєлгородській областях, а також на наших окупованих територіях, зокрема в Криму,

– підкреслив він.

Це означає, що під загрозою ті області та регіони, які найближче розташовані до лінії фронту та кордону між Україною та Росією. У такому випадку ракета може підлетіти за лічені хвилини. На жаль, оперативно відреагувати на їхнє застосування вкрай складно.

Росія не просто так змінює тактику своїх атак. За словами Вадима Скібіцького, це може бути пов'язане з прагненням окупантів накопичити озброєння. Його ворог використовуватиме перед осінньо-зимовим періодом, тероризуючи енергосистему України.

Що про це кажуть у Повітряних силах

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому Росія використовує небагато ракет останнім часом. За його словами, окупанти мають певні цілі та завдання, які вони виконують.

У них є певні свої завдання, свої цілі, об'єкти, які вони намагаються уразити та знищити. От цього разу – на Полтавщині. Здавалося б цивільний об'єкт, туди спрямували аж з Чорного моря ракети, ну і маємо такі-от наслідки,

– зазначив він.

Він зазначає, що Росія "поступово, методично тримає Україну в напрузі". Загарбники роблять це, знищуючи цивільну інфраструктуру нашої держави.

Юрій Ігнат підкреслив, що це ми вже бачили з портами Одещини та інших регіонів. Російські військові цілеспрямовано били по зерну та іншому продовольству.

От обличчя Росії, яка влаштувала тут не один голодомор, зараз вона продовжує цю роботу. Минулого року це була енергетика. Зараз уже бачите – продовольчий сектор. Ворог намагається нищити нашу економіку і таким чином впливати взагалі на психологічний стан нашого народу,

– підкреслив він.

Звернімо увагу, що цієї ночі ворог влучив у промислове підприємство на Полтавщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 5 зазнали поранень. Всі вони працювали у нічну зміну.