Власне, відповідною інформацією поділився заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, у Росії загалом є щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 кілометрів. Однак варто розуміти, що це підрахунки без урахування Х-22.

Дивіться також Атака Полтавщини та Кривого Рогу, є жертви та постраждалі: що відомо про ракетний удар 28 серпня

У Росії проблеми з ракетами

Як зазначив представник розвідки, Україна дуже ретельно відслідковує все, що пов'язано із запасами ракет у ворога та їхнім виробництвом.

Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети "Іскандер", то, за нашими даними, їх зараз є приблизно 270 одиниць. Запаси "Калібрів" – це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, то, за нашими підрахунками, їх є близько 100 ракет,

– констатував Скібіцький.

Разом з тим, за його словами, у російських окупантів може бути ще близько 75 одиниць ракет повітряного базування типу "Кинджал".

Скібіцький зауважив, що загарбники менше використовують Х-101, порівняно з осінню минулого року:

по-перше , ворог змушений економити, адже для виробництва таких ракет потрібні іноземні комплектуючі; через санкційні обмеження їх в Росії немає;

, ворог змушений економити, адже для виробництва таких ракет потрібні іноземні комплектуючі; через санкційні обмеження їх в Росії немає; по-друге, окупанти намагаються накопичувати Х-101, оскільки вони є більш точними та ефективними; бо, скажімо, Х-555, Х-22 та "Калібри" українська ППО успішно збиває.

"Згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ми вже чітко знаємо, що ці плани в них не виконуються", – наголосив заступник начальника ГУР.

Дивіться також Під ранок окупанти запустили "Калібри" з Чорного моря: скільки цілей знищено

Зазначимо наостанок, що у ніч проти 28 серпня ворог випустив по нашій державі чотири "Калібри" та дві керовані ракети Х-59. Під ударом була Дніпропетровщина та Полтавщина. Вдалось збити усі Х-59 та два "Калібри". Окупанти влучили в промислове підприємство у Миргородському районі Полтавської області.