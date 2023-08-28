Собственно, соответствующей информацией поделился заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий. По его словам, в России всего по меньшей мере 585 ракет, которые стреляют на расстояние более 500 километров. Однако следует понимать, что это подсчеты без учета Х-22.

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В России проблемы с ракетами

Как отметил представитель разведки, Украина очень тщательно отслеживает все, что связано с запасами ракет у врага и их производством.

Если говорить о баллистических и крылатых ракетах "Искандер", то, по нашим данным, их сейчас приблизительно 270 единиц. Запасы "Калибров" – это ориентировочно 140 ракет. Х-101 у них меньше, в то же время общее количество Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, то, по нашим подсчетам, их около 100 ракет,

– констатировал Скибицкий.

Вместе с тем, по его словам, у российских оккупантов может быть еще около 75 единиц ракет воздушного базирования типа "Кинжал".

Скибицкий отметил, что захватчики меньше используют Х-101 по сравнению с осенью прошлого года:

во-первых , враг вынужден экономить, ведь для производства таких ракет нужны иностранные комплектующие; из-за санкционных ограничений их в России нет;

, враг вынужден экономить, ведь для производства таких ракет нужны иностранные комплектующие; из-за санкционных ограничений их в России нет; во-вторых, оккупанты пытаются накапливать Х-101, поскольку они являются более точными и эффективными; потому что, скажем, Х-555, Х-22 и "Калибры" украинская ПВО успешно сбивает.

"По планам, россияне могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но мы уже четко знаем, что эти планы у них не выполняются", – подчеркнул заместитель начальника ГУР.

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Отметим напоследок, что в ночь на 28 августа враг выпустил по нашему государству четыре "Калибра" и две управляемые ракеты Х-59. Под ударом находились Днепропетровщина и Полтавщина. Удалось сбить все Х-59 и два "Калибра". Оккупанты попали в промышленное предприятие в Миргородском районе Полтавской области.