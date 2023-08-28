24 Канал в одном материале собрал все, что нужно знать о ночной атаке по Украине. Узнайте, сколько ракет враг запустил, сколько воздушных целей удалось сбить и какая ситуация в регионах.

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Так, около 3:39 воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях, а через несколько минут – в Днепропетровской и Запорожской. Кроме того, об опасности предупреждали также жителей Одесской области. Вскоре карта воздушных тревог "покраснела" практически полностью, за исключением нескольких областей.

Уже ближе к 4 утра поступили сообщения, что россияне запустили крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря. Там как раз на боевом дежурстве находился "Адмирал Эссен", снаряженный восемью ракетами этого типа.

Обратите внимание, что в Днепропетровской области сообщали о работе ПВО. Вскоре поступила информация, что враг с тактической авиации выпустил управляемые авиационные ракеты по Кривому Рогу В результате этого разрушений получили 2 дачных дома, а еще 5 – уничтожены. Также загорелось хозяйственное здание. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин. По его словам, оккупанты попали в промышленный объект. Отметим, что мониторинговые каналы в 04:30 сообщали, что крылатые ракеты летят в направлении Полтавщины.

Около 08:20 Лунин актуализировал информацию. Он отметил, что в результате атаки погибли два человека. Еще двоих отправили с незначительными повреждениями в больницу. Неизвестно, где находятся еще два сотрудника предприятия. По словам главы ОВА, продолжаются поисковые работы и разбор завалов.

Дмитрий Лунин подчеркнул, что оккупанты полностью разрушили производственный цех.

Вскоре глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что оккупанты попали в поселок Гоголев, что в Миргородском районе. Вспыхнуло помещение масличницы в результате взрыва. По его словам, пострадали 5 человек и еще 2 погибли. Они работали в ночную смену.


Россияне атаковали предприятие на Полтавщине / Фото с телеграма Ермака


Россияне атаковали предприятие на Полтавщине / Фото с телеграма Ермака

В Воздушных силах отмечают, что этой ночью враг запустил 4 крылатых ракеты "Калибр" из фрегата, находившегося в акватории Черного моря вблизи Феодосии. Также атаковали двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Херсонщины.

Удалось уничтожить 4 воздушных цели врага. Речь идет о двух крылатых ракетах "Калибр" и двух управляемых авиационных ракетах Х-59.

Собственно, оккупанты выпустили столько же ложных целей, сколько подлинных. Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" в эфире телемарафона.

Они, очевидно, пытаются таким образом компенсировать сейчас испытываемый некоторый дефицит ракет. Потому что использования в том количестве, которое они обычно предлагали, скажем так, Украине, сейчас не наблюдается,
– объяснили спикер ОК "Юг".

Она добавила, что российские захватчики прибегают к более экономному подходу. В то же время следует понимать, что это никак не минимизирует угрозу от ракет.

В этот раз тоже тактика была использована примерно такая же – с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты и возможные места поражения. Поэтому сейчас еще итоги подводятся,
– отметила Гуменюк.

Заметила она также, что "Адмирал Эссен" еще снаряжен "Калибрами". Не исключено, что враг может снова атаковать. Поэтому не игнорируйте воздушную тревогу и находитесь в укрытиях, когда предупреждают об угрозе ракетного или дронового удара.