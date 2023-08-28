Собственно, оккупанты решили нанести удар под утро 28 августа. Как отмечают местные власти, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В частности, прокомментировал ситуацию глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Днепропетровщина: Кривой Рог под ударом

Заметим, что враг запускал цели с южного направления. По предварительной информации, речь шла о целях воздушного базирования.

Утром российская армия, применив тактическую авиацию с южного направления, ударила ракетами по Кривому Рогу,

– написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он добавил, что в результате этого были разрушены два дачных дома, еще пять – изуродованы, а также вспыхнул пожар в хозяйственном сооружении.

Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что захватчики применили две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, поднявших в воздушное пространство оккупированной Херсонщины. Их уничтожила украинская ПВО.

Обратите внимание! Известно, что оккупанты дважды за ночь атаковали из артиллерии Никопольский район, обстреляли Марганецкую и Мировскую общины. Был поврежден жилой дом. Люди не пострадали.

Повреждения жилого дома на Днепропетровщине / Фото главы ДОР

Попадания на Полтавщине