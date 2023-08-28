Власне, окупанти вирішили завдати удару під ранок 28 серпня. Як зазначає місцеві влада, на щастя, обійшлось без жертв і постраждалих. Зокрема, прокоментував ситуацію очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Дніпропетровщина: Кривий Ріг під ударом

Зауважимо, що запускав ворог цілі з південного напрямку. За попередньою інформацією, йшлося про ракети повітряного базування.

Вранці російська армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по Кривому Рогу,
написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він додав, що було зруйновано внаслідок цього два дачні будинки, ще п'ять – понівечено, а також спалахнула пожежа в господарській споруді.

Згодом у Повітряних силах уточнили, що загарбники застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, що підняли у повітряний простір окупованої Херсонщини. Їх знищила українська ППО.

Влучання на Полтавщині

  • У ніч проти 28 серпня Росія випустила ракети по Полтавській області. Власне, йдеться про повітряні цілі морського базування типу "Калібр".
  • Зафіксовано влучання в промисловий об'єкт у регіоні. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ракети було запущено саме з корабля "Адмірал Ессен".
  • Варто сказати, що загалом ворог випустив 4 "Калібри" вночі 28 серпня. Як пишуть у Повітряних силах, було ліквідовано 2 цілі.