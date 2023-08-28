24 Канал в одному матеріалі зібрав усе, що потрібно знати про нічну атаку по Україні. Дізнайтеся, скільки ракет запустив ворог, скільки повітряних цілей вдалося збити та яка ситуація в регіонах.

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Атакували під ранок

Так, близько 03:39 повітряну тривогу оголосили у Миколаївській і Херсонській областях, а через кілька хвилин – у Дніпропетровській і Запорізькій. Крім того, про небезпеку попереджали також мешканців Одещини. Невдовзі карта повітряних тривог "почервоніла" практично повністю, за винятком кількох областей.

Уже ближче до 4 ранку надійшли повідомлення, що росіяни запустили крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря. Там якраз на бойовому чергуванні перебував "Адмірал Ессен", споряджений вісьмома ракетами цього типу.

Запустили КАБи по Кривому Рогу

Звернімо увагу, що у Дніпропетровській області повідомляли про роботу ППО. Невдовзі надійшла інформація, що ворог з тактичної авіації випустив керовані авіаційні ракети по Кривому Рогу. Внаслідок цього руйнувань зазнали 2 дачні будинки, а ще 5 – понищені. Також спалахнула господарська будівля. Минулося без постраждалих.

Атакували підприємство на Полтавщині

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Лунін. За його словами, окупанти влучили у промисловий об'єкт. Зауважимо, що моніторингові канали о 04:30 повідомляли, що крилаті ракети летять у напрямку Полтавщини.

Близько 08:20 Лунін актуалізував інформацію. Він зазначив, що внаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще двох відправили з незначними ушкодженнями до лікарні. Невідомо, де перебувають ще двоє співробітників підприємства. За словами глави ОВА, тривають пошукові роботи та розбір завалів.

Дмитро Лунін підкреслив, що окупанти повністю зруйнували виробничий цех.

Невдовзі глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що окупанти поцілили по селищу Гоголевому, що у Миргородському районі. Спалахнуло приміщення олійниці внаслідок вибуху. За його словами, постраждало 5 людей і ще 2 загинуло. Вони працювали у нічну зміну.



Росіяни атакували підприємство на Полтавщині / Фото з телеграму Єрмака



Росіяни атакували підприємство на Полтавщині / Фото з телеграму Єрмака

Скільки повітряних цілей вдалося збити

У Повітряних силах зазначають, що цієї ночі ворог запустив 4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата, який перебував в акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Су-34 з повітряного простору окупованої частини Херсонщини.

Вдалося знищити 4 повітряні цілі ворога. Мовиться про дві крилаті ракети "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Тактика ворога не змінилася

Власне, окупанти випустили стільки ж хибних цілей, скільки справжніх. На цьому наголосила речниця ОК "Південь" в ефірі телемарафону.

Вони, вочевидь, намагаються в такий спосіб компенсувати зараз деякий дефіцит ракет, який відчувають. Тому що використання в тій кількості, яку вони зазвичай пропонували, скажімо так, Україні, зараз не спостерігається,

– пояснили речниця ОК "Південь".

Вона додала, що російські загарбники вдаються до заощадливішого підходу. Водночас слід розуміти, що це аж ніяк не мінімізує загрозу від ракет.

Цього разу теж тактика була використана приблизно така сама – з блуканням ракет, з намаганням обійти маршрути й можливі їхні місця ураження. Тому зараз ще підсумки підбиваються,

– зазначила Гуменюк.

Зауважила вона також, що "Адмірал Ессен" ще споряджений "Калібрами". Тож, не виключено, що ворог може знову атакувати. Тому не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте в укриттях, коли попереджають про загрозу ракетного або дронового удару.