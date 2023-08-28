Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила в ефірі телемарафону вранці 28 серпня, що Росія знову запускала хибні цілі і їх було стільки ж, скільки й справжніх ракет, пише 24 Канал.

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До якої тактики вдались окупанти

Наталія Гуменюк розповіла, що вороги вже практикували таку тактику.

Вони, вочевидь, намагаються в такий спосіб компенсувати зараз деякий дефіцит ракет, який відчувають. Тому що використання в тій кількості, яку вони зазвичай пропонували, скажімо так, Україні, зараз не спостерігається,

– пояснили речниця ОК "Південь".

Вона уточнила, що Росія вдається до більш економного підходу. Проте однаково кожна ракета несе загрозу в такому випадку.

"Цього разу теж тактика була використана приблизно така сама – з блуканням ракет, з намаганням обійти маршрути й можливі їхні місця ураження. Тому зараз ще підсумки підбиваються", – зазначила Гуменюк.

За її словами, станом на 6:24 28 серпня досі зберігалась активність тактичної авіації в районі південно-східних областей.

"Тому треба розуміти, що зарано ще проголошувати якісь результати, коли ворог готовий нанести додаткові ураження", – пояснила речниця.

В Україні є загроза з моря

Загроза з моря залишається. Зараз вона знову перемістилась до Чорного моря. Азовське море зараз не несе ракетоносіїв. Ракетоносій один – в Чорному морі продовжує чергування саме той, який був застосований під час ракетної атаки – фрегат "Адмірал Ессен",

– повідомила Наталія Гуменюк.

За її словами, ворожий фрегат був споряджений вісьмома ракетами й щонайменше половина – залишається у його використанні. Тому ймовірні повторні пуски.

"Як правило – ворог використовує нічний час і саме той, який максимально складний для роботи людського організму. Одначе – тактика нам вже зрозуміла та передбачувана", – пояснила речниця ОК "Південь".

Нічна атака України: коротко