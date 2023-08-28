В ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив методику загарбників. За його словами, у ворога є певні завдання та цілі.

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Росія тримає Україну у напрузі

У них є певні свої завдання, свої цілі, об'єкти, які вони намагаються уразити та знищити. От цього разу – на Полтавщині. Здавалося б цивільний об'єкт, туди спрямували аж з Чорного моря ракети, ну і маємо такі-от наслідки,

– зазначив він.

За словами речника Повітряних сил, Росія "поступово, методично тримає Україну в напрузі". Це окупанти роблять, знищуючи нашу цивільну інфраструктуру.

Юрій Ігнат зазначив, що це ми вже бачили з портами Одещини та інших регіонів. Окупанти цілеспрямовано атакували зерно та інше продовольство.

От обличчя Росії, яка влаштувала тут не один голодомор, зараз вона продовжує цю роботу. Минулого року це була енергетика. Зараз уже бачите – продовольчий сектор. Ворог намагається нищити нашу економіку і таким чином впливати взагалі на психологічний стан нашого народу,

– підкреслив він.

Окупанти влучили у підприємство