В ефірі телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк пояснила, у чому була особливість нічної атаки. За її словами, ворог використав складні маневри, передає 24 Канал.
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Яку мету мав ворог
Останнім часом в ЗСУ спостерігають таку тактику росіян, коли вони багато маневрують ракетами або ударними дронами. Як пояснила Гуменюк, ворог робить це для того, аби виснажити системи та засоби протиповітряної оборони. Ця тактика вже зрозуміла для українських захисників, але у ніч на 27 серпня ворог застосував дуже складну схему маневрування.
Зараз ми спостерігали дуже складну схему маневрів. Найімовірніший за все, дійсно вишукувалися варіанти прокладання безпекових маршрутів для майбутніх атак, – заявила Гуменюк.
Разом з тим, вона наголосила, що загроза ракетних обстрілів залишається.
Нічна атака ракетами: коротко
- Моніторингові канали у ніч проти 27 серпня повідомляли, що у Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС. Близько о 03:35 в Україні почала лунати повітряна тривога через загрозу ракетного обстрілу.
- Згодом у Повітряних силах підтвердили пуски ракет й заявили, що перші ворожі цілі перетнули кордон у Сумській області. Після цього ракети почали маневрувати між різними частинами України.
- Офіційно місцева влада повідомляла про роботу ППО у Київській, Львівській та Черкаській областях. У КМВА попередньо заявили, що у столиці минулося без жертв та руйнувань. Інформація щодо збиття ворожих ракет буде опублікована згодом.
- Ракети активно маневрували між різними областями України та постійно змінювали напрямок руху. Вочевидь, росіяни такими діями хочуть вивідати дані про системи та засоби ППО.
- Відбої повітряної тривоги в Україні почали лунати близько о 06:24. У Повітряних силах закликали дочекатися офіційної інформації про кількість збитих цілей.